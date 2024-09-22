馬斯克、黃仁勳「有毒老闆」更好？ 矽谷科技界一面倒支持

摘要 1.矽谷正掀起「創辦人」與「經理人」兩種經營模式論戰，原因是孵化器Y Combinator聯合創辦人葛拉罕，寫了一篇讚揚創辦人模式的文章。 2.該文主張，創辦人能夠做到很多經理人所不能為之事，像是把公司當成自己的孩子般呵護，知道該如何重建它，並能隨時下指令。但這樣的說法，儘管引來科技界一面倒支持，卻也在管理學界有不同聲音。

一篇1000字的管理類文章，竟能在短短兩週在X上吸引2000萬人次瀏覽，連特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）都分享，並在這篇文章旁邊加註：「值得一讀。」

這篇文章，就是由在矽谷極具影響力的新創孵化器Y Combinator聯合創辦人葛拉罕（Paul Graham）在9月初所撰寫，主題是「創辦人模式」和「經理人模式」對比，文章內容更經過馬斯克、Airbnb創辦人切斯基（Brian Chesky）親手修正。

所謂「創辦人模式」，就是像馬斯克凡事親力親為，不只跳過高階主管，直接向工程師提出技術問題，甚至還會在趕交貨的地獄期，在工廠打地鋪睡覺，也被稱為是「有毒老闆」。

或是，輝達創辦人兼執行長黃仁勳，每天會發數百封郵件給基層員工，並定期與他們聯繫，也是創辦人模式的代表。

另外一種「經理人模式」，則是在新創事業步入平穩後，把管理權交給專業經理人，例如目前的Google就是如此。

毒老闆更好？

葛拉罕會寫這篇文章，是受到切斯基演講的啟發，因而格外推崇創辦人模式。該文提及，創辦人模式比經理人模式更好的原因有三：

首先，經理人模式中，主管會告訴自己的部屬該做什麼，而如何做則由他們自己決定，但沒有創業經驗的高階主管，往往不知該如何經營公司。

其次，創辦人模式打破執行長只能透過下屬和公司互動原則，使越級會議成為常態，溝通更為直接。

再者，他以蘋果創辦人賈伯斯在公司內部找100位員工一起禪修為例，認為創辦人的堅持，有時會被視為怪異，甚至逆著社會風潮而前行，這需要極大意志力，並非一般經理人可及。

儘管葛拉罕在文中並未清楚定義何謂「創辦人模式」，但他強調，一些創辦人帶領公司邁向成功時，堅持執行自己的想法過程，相當鼓舞人心。

成功模式不應該單押在老闆身上

可是，CNN就指出，即便科技圈人士向來熱衷美化創辦人，但他們忽略這些老闆過度執著於願景，以至於不願授權的現實。

特別是隨著企業規模成長，創辦人年歲漸長，創辦人模式不只無法帶來永續經營，更會壓抑基層創新，使員工紛紛倦怠、離職。

因此，若以二分法來看待這兩種模式，會顯得相當狹隘。

康乃爾大學管理學教授蜜許（Risa Mish）就分析指出，無論是企業的結構、文化和人才思維，總有不只一種方法，而且在一些專業經理人所領導的新創團隊中，會在不同部門採行這兩種不同文化：需要創新的團隊，使用創辦人模式；專注擴展現有產品、維持收入來源的團隊，則以經理人模式運作。

毒老闆雖然熱門，但不是唯一聖杯

創辦人模式要能成功，也與身旁輔佐團隊息息相關。《華爾街日報》便指出，賈伯斯如今在科技界累積的遺產，是1997年他回到蘋果後才確立，而也和他在1998年，延攬至蘋果擔任營運部門總裁，現在擔任執行長的庫克，這種老練的專業經理人有關。

反觀馬斯克，雖然在另一家創辦企業SpaceX，有經驗豐富的第二號人物、營運長肖特威爾（Gwynne Shotwell）相處，營運相對穩健，但在特斯拉，「卻缺少像庫克這樣的夥伴，也成為外界對他的批評來源，」《華爾街日報》直指。

所以，創辦人模式固然有優點，但可靠的經理人運用得當，不見得會如葛拉罕在文中提到，「時常成為專業的偽裝者，最後把公司搞垮」，甚至更可以成為創辦人的後盾，與基業長青的泉源。

資料來源：WSJ, CNN, Yahoo Finance

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文矽谷熱議話題：像馬斯克這類的「有毒老闆」為什麼暴紅？》