有助航空業脫碳 亞太地區永續航空燃料近況一次看

南韓石油公司GS Caltex、日本伊藤忠商事與主要永續航空燃料（SAF）製造商芬蘭奈斯特石油公司（Neste）發布聲明表示，已向日本交付首批永續航空燃料以供銷售。

SAF被視為航空產業達成2050年底前淨零碳排目標的關鍵，但其應用仍處於起步階段，路透社整理亞太地區相關的專案和協議如下：

● 南韓

南韓的目標是從2027年起，確保所有從南韓出發的國際航班使用混合1% SAF的燃油。

南韓產業通商資源部和國土交通部表示，包括大韓航空（Korean Air）在內的6家南韓航空公司已經開始或計劃從今年起，每週1次在1條國際航線的燃油中混合1% SAF。

● 台灣

交通部民航局鼓勵航空公司以2030年使用5%的SAF為目標，並於明年上半年在桃園機場及松山機場試辦由台灣中油公司為國籍航空首次添加SAF。

● 印尼

印尼原定2020年底前開始在噴射機燃料中混入3%生質燃料，但實施日期有所延遲。

印尼國營石油公司（Pertamina）今年6月發布首個SAF現貨採購招標，預計在8月交付。

● 新加坡

新加坡今年2月宣布，將從2026年開始以在燃油中添加1% SAF為目標，並計劃在2030年底前提高到3%至5%。

新加坡民航局（Civil Aviation Authority ofSingapore）計劃根據當時的SAF目標及預測市價制定SAF稅額，向乘客徵收永續航空燃料稅。

● 中國

中國截至本月尚未有關於SAF的強制規定，但中國民用航空局今年7月成立了首個SAF技術中心，專注於標準制定和產品研究。

● 紐西蘭

截至本月，紐西蘭還沒制定SAF相關的強制規定。

紐西蘭航空（Air New Zealand）今年6月在首都威靈頓（Wellington）接收由中國燃料供應商怡斯萊（EcoCeres）生產的50萬公升SAF。

● 馬來西亞

馬來西亞在去年的「國家能源轉型路線圖」（National Energy Transition Roadmap）中，提出使用1% SAF混合燃料的目標，但沒有提供具體時間表，並計劃在2050年底前將SAF占比提升至47%。

● 印度

印度計劃在2027年底前使航空燃料中的SAF占比達到1%，並在2028年翻倍至2%。這項SAF目標最初將適用於國際航班。

印度石油公司（Indian Oil Corp）去年6月表示，將聯合LanzaJet在哈雅納邦（Haryana）設立年產量8萬公噸的SAF工廠。

● 日本

日本經濟產業省表示，自2030年起，所有使用日本機場的國際航班使用的航空燃料中，必須含有10%永續燃料。

富士石油於去年5月開始與伊藤忠商事合作，計劃在袖浦煉油廠生產以生質燃料為基礎的SAF。

● 菲律賓

宿霧太平洋航空（Cebu Pacific）於2022年9月在一架從新加坡飛往馬尼拉的航班，使用來自奈斯特石油的35% SAF混合燃料。

這家航空公司與殼牌東方石油公司（Shell Eastern Petroleum）締結了長期戰略夥伴關係，目的是在機隊中更廣泛地使用SAF，不過菲國目前尚無相關強制規定。

● 澳洲

澳航集團（Qantas Group）於2022年11月與澳洲郵政（Australia Post）、澳洲畢馬威（KPMG Australia）、麥格理集團（Macquarie Group）、波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）澳洲分部和伍德塞德能源（Woodside Energy）合作，發起永續航空燃料聯盟（Sustainable Aviation Fuel Coalition）。

該國也尚未有相關強制規定。