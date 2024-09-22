快訊

爆賴總統曾致電開罵 邱泰源今向彭啓明道歉：大家一起努力

邱泰源爆賴清德致電罵人？ 彭啓明親回應：總統是君子、沒有罵我

快移車！台北市宣布水門「只出不進」 晚間10點開始拖吊

大陸汽車品牌進軍歐洲 調查卻曝：近半德國車主信不過中國車

中央社／ 台北22日電
進入歐洲市場的中國汽車品牌越來越多，但目前為止銷量並不被看好，最新公布的一項市場調查顯示，對數據安全性的擔憂是近5成受訪者不願購買中國車的原因之一。美聯社
進入歐洲市場的中國汽車品牌越來越多，但目前為止銷量並不被看好，最新公布的一項市場調查顯示，對數據安全性的擔憂是近5成受訪者不願購買中國車的原因之一。美聯社

進入歐洲市場的中國汽車品牌越來越多，但目前為止銷量並不被看好，最新公布的一項市場調查顯示，對數據安全性的擔憂是近5成受訪者不願購買中國車的原因之一。

德國之聲中文網今天報導，一項有代表性的問卷調查顯示，1/3的新車買家表示，車輛遭受駭客襲擊的風險高低是購車決定的重要參考，而在這方面，買家對中國汽車製造商的信任度顯然最低。

據報導，民意與市場分析機構YouGov今年7月對德國1149名汽車用戶進行了這次問卷調查。

43%的受訪者甚至表示，出於對數據安全的考慮，絕不會購買中國汽車。

在19個受調查品牌中，來自中國的汽車品牌MG、比亞迪、蔚來分別排在最後幾名，只有16%至17%的受訪者對上述汽車品牌的數據保護表示信任。

有關5G網路建設禁用中國通訊設備巨頭華為設備的討論顯然也對中國汽車製造商也產生負面影響，「信任問題有可能會成為中國汽車製造商面臨的一大問題」。

品牌 網路

延伸閱讀

Prius Crossover？Toyota與比亞迪合作bZ3C實車照片曝光

遠遠超車比亞迪！陸車企奇瑞出口領先「悶聲發大財」 上半年輕鬆入帳1.2兆

比亞迪Seal 06 GT電動掀背車來勢洶洶 劍指Volkswagen ID.3

比亞迪砸人民幣200億 設全球研發中心

相關新聞

大陸汽車品牌進軍歐洲 調查卻曝：近半德國車主信不過中國車

進入歐洲市場的中國汽車品牌越來越多，但目前為止銷量並不被看好，最新公布的一項市場調查顯示，對數據安全性的擔憂是近5成受訪...

戰略錯誤+AI崛起 成英特爾致命打擊 從晶片龍頭淪為收購目標

全球晶片龍頭英特爾(Intel)三年前的市值是目前兩倍多，不料風水輪流轉，如今落到變成高通(Qualcomm)併購對象，...

彭博：高通對英特爾提「善意收購」 季辛格持開放態度

半導體業傳出高通(Qualcomm)找上英特爾(Intel)洽談收購事宜，彭博資訊引述消息人士說法報導，英特爾執行長季辛...

新聞透視／英特爾面臨被收購 一代英皇站在命運分岔口

從昔日的晶片王者到如今陷入裁員風波、削減資本支出，英特爾(Intel)的市值在短短一年內從超過2000億元銳減至不到10...

投資顧問：Nvidia訂單不斷增加 反壟斷恐是挑戰

全球有關人工智慧(AI)的熱潮已過，但輝達公司(Nvidia)的表現仍然一枝獨秀，旗下Hopper及最新推出的Black...

抗衡中國造船業 美國拉日韓聯手造艦

美中軍事對峙緊張氣氛升高，海軍軍力成為克敵制勝關鍵，但光憑美國造船業之力難擔大任，因此美國正夥同造船強國日本和南韓抗衡中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。