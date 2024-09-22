大陸汽車品牌進軍歐洲 調查卻曝：近半德國車主信不過中國車

進入歐洲市場的中國汽車品牌越來越多，但目前為止銷量並不被看好，最新公布的一項市場調查顯示，對數據安全性的擔憂是近5成受訪者不願購買中國車的原因之一。

德國之聲中文網今天報導，一項有代表性的問卷調查顯示，1/3的新車買家表示，車輛遭受駭客襲擊的風險高低是購車決定的重要參考，而在這方面，買家對中國汽車製造商的信任度顯然最低。

據報導，民意與市場分析機構YouGov今年7月對德國1149名汽車用戶進行了這次問卷調查。

43%的受訪者甚至表示，出於對數據安全的考慮，絕不會購買中國汽車。

在19個受調查品牌中，來自中國的汽車品牌MG、比亞迪、蔚來分別排在最後幾名，只有16%至17%的受訪者對上述汽車品牌的數據保護表示信任。

有關5G網路建設禁用中國通訊設備巨頭華為設備的討論顯然也對中國汽車製造商也產生負面影響，「信任問題有可能會成為中國汽車製造商面臨的一大問題」。