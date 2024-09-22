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國安考量！美商務部擬提議：禁止自駕車輛使用「中國製軟硬體」

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國安考量！美商務部擬提議：禁止自駕車輛使用「中國製軟硬體」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國商務部擬提議，禁止自駕車和聯網車使用中國軟硬體。美聯社
美國商務部擬提議，禁止自駕車和聯網車使用中國軟硬體。美聯社

路透引述消息人士透露，美國商務部預計於23日提議，出於國家安全考量，應禁止聯網及自駕車輛使用中國的軟硬體。

拜登政府對中國企業在美國境內收集駕駛人數據及基礎設施的行為表示嚴重關切，並擔心這些聯網車輛可能受到外國操控。該提議將禁止從中國進口及銷售含有關鍵通訊或自動駕駛系統軟硬體的車輛。

消息人士稱，商務部計畫在最終實施這些規定前，給予公眾30天的評論期。此外，該部門計畫軟體禁令將從2027年的車款開始生效，而硬體禁令則於2029年1月生效。

對此，商務部21日拒絕置評。

拜登 美國 自動駕駛

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