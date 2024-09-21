高通對英特爾是提「善意收購」知情人士曝基辛格想法

半導體業傳出高通（Qualcomm）找上英特爾（Intel）洽談收購事宜，彭博資訊引述消息人士說法報導，英特爾執行長基辛格依然認為他的整頓計畫足以讓英特爾維持做為一家獨立公司，但他對考量各種交易選項的好處也持開放態度。

彭博資訊引述的知情人士說，高通在近幾天向英特爾提議「善意收購」，內容是收購整家英特爾，然而高通不排除只收購或賣出英特爾部分業務。

消息人士說，目前不清楚初步的接洽是否會進一步達成協議，任何協議都可能遭遇嚴密的反托辣斯審查。他們說，高通已經與美國監管機構談過了，而且高通相信，由於是兩家全美資公司合併，有望舒緩任何疑慮。

另一方面，消息人士說，英特爾執行長基辛格仍然相信整頓計畫，足以讓英特爾維持身為一家獨立公司，不過，基辛格對於考慮不同交易方案能帶來的好處也持開放態度。他們說，兩家公司現在將與顧問評估各種選項。

高通和英特爾的代表不願置評。

路透稍早引述知情人士報導，高通執行長艾蒙親自參與收購英特爾的協商；另一名消息人士說，艾蒙一直積極研議收購英特爾的各種選項；第三名消息人士說，高通尚未向英特爾正式提出收購要約。

路透9月初曾報導，高通正探尋收購英特爾IC設計部門的可能性，尤其對其PC晶片設計部門感興趣。高通的主管們已在研究英特爾整個業務組合。

目前也不清楚高通若敲定收購整個英特爾，會如何處理收購英特爾晶圓代工業務的部分。高通從來沒有營運過晶圓廠，目前都是靠像是台積電等代工業者進行代工。