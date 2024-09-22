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全球海運亂象再添一樁 汽車船運費飆高

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

由於汽車運輸船嚴重供不應求，導致這類船舶的租船費率較新冠疫情前飆漲400%，反映出全球海運市場面臨的空前亂象。

韓媒Business Korea報導，根據英國造船與航運市場分析公司Clarkson Research的數據，在今年第3季，6,500輛車當量（CEU）車輛運輸船的日均租船費約為10.5萬美元，比新冠疫情爆發前每年約2萬美元的平均租船費，足足跳增四倍。

汽車運輸船租船費率飆漲，原因是可用船隻嚴重短缺，且需求激增。儘管全球航運業者正積極建造新船，但這些船隻的交付常需等待二至三年。因此，在可預見的未來，運費預料將居高不下。此外，少數航運公司主導了全球汽車運輸船市場，料將進一步支撐運費。目前全球估計約有750艘汽車船。

南韓，現代Glovis是唯一的純汽車和卡車運輸船（PCTC）業者。該公司計劃透過高額投資大幅擴張船隊，目標是在2027年船隻數量衝上110艘，遠高於今年初的81艘，可望提升其獲利能力與市值。

汽車船短缺的連鎖效應也衝擊貨櫃運輸領域。目前，運往美國東部、越南等主要出口目的地的海運費用，較上月大漲逾10%。在「紅海危機」遲未落幕，以及南韓外銷表現持續看旺下，運往南韓最大貿易夥伴中國大陸與越南的運費，已連續七個月上漲。

南韓 疫情 運費

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