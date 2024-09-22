美中古電動車價大跌 比燃油車、油電車還便宜
電動車的價格向來不太親民，但今年的美國二手車市場起了變化；如今中古電動車的售價，竟下降到比燃油車與油電車還便宜，可望刺激電動車的買氣。
根據購車網站iSeeCars，在8月的中古車市，電動車均價為2萬6,839美元，比油電車便宜9.8%，與燃油車的價差幅度更來到11.4%。其中以特斯拉Model 3跌最凶，過去一年跌價近25%，其次是下跌21%的起亞Niro EV；瑪莎拉蒂Levante與日產Leaf的跌幅均為20.2%。
這與過去情況形成強烈對比，今年2月，二手電動車與燃油車及油電車的價格齊平；若回溯到2023年9月，當時二手電動車比燃油車貴12%左右，也比油電車貴10%。
不過，隨著大量新車湧入市面、及電動車買氣降溫，改變了情況。新車庫存過去一年持續累積，促使業者祭出折扣與優惠求售。專業汽車網站Edmunds上月的報告指出，在新車價格跌落之際，二手車價也隨之下調。
Edmunds表示，如今大量二手電動車的售價落在2萬–3萬美元，銷售速度也更快。
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