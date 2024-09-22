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抗衡大陸 美攜日韓強攻造船

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美中軍事對峙緊張氣氛升高，海軍軍力成為克敵制勝關鍵，但光憑美國造船業之力難擔大任，因此美國正夥同造船強國日本和南韓抗衡中國大陸。(路透)
美中軍事對峙緊張氣氛升高，海軍軍力成為克敵制勝關鍵，但光憑美國造船業之力難擔大任，因此美國正夥同造船強國日本和南韓抗衡中國大陸。(路透)

美中軍事對峙緊張氣氛升高，海軍軍力成為克敵制勝關鍵，但光憑美國造船業之力難擔大任，因此美國正夥同造船強國日本和南韓抗衡中國大陸。

美國造船業早已沒落，目前全球商船市占率不到1%，交船延遲數年和成本超支問題嚴重，使美國海軍難以打造足敷所需的船艦和潛水艇。

對照下，中國大陸海軍有全球規模最大、全球商船市占率逾50%的造船業作後盾，海軍艦隊陣容已壯大到超越美國。

商用造船量
商用造船量

為縮短落後差距，美國正尋求友邦協助，尤其是南韓和日本。

日韓造船業是中國大陸除外全球規模最大的，且兼具打造商船和軍艦的能力，生產速度與成本效益又比美國業者強。

美國海軍部長德爾托羅4月走訪日本和南韓，參觀三菱重工的橫濱廠，以及韓華海洋以及現代重工的造船廠，盛讚日韓造船技術與效率，並鼓勵他們赴美投資。

韓華最先響應，6月宣布收購Philly Shipyard，據估計交易價值1億美元；7月又敲定協議，將協助美國海軍處理軍艦維修計畫。現代重工也在7月獲准提供服務，為將來的合作鋪路。

縱有韓華和亞洲其他公司提供助力，美國仍需費時多年，才能擴大造船產能並且大幅壓低成本。

根據最新可得數據，2023年初時，中國大陸造船業接了1,794艘大型商船訂單，南韓獲得734艘訂單，日本也有587艘，美國則只有區區五艘。

造船實力與中國大陸差距懸殊，對美國經濟與國家安全都可能構成負面影響。作為全球最大進口國與第二大出口國，美國的船運、港埠設施和船隻打造卻深深倚賴外國企業。

同時，造船和船運愈來愈被視為攸關美國國家安全，從諸多跡象顯示華府正加快腳步支持、保護國內造船業，即可見一斑。

東京與首爾當局近年來深化與華府關係，以對抗來自中國大陸和北韓的威脅。美日韓國防部長7月達成協議，正式確定定期軍事訓練、情報共享和高階政策磋商的計畫。美國則尋求在日、韓設立軍事維修基地，可能嘉惠韓華及其南韓、日本同業。

海軍 美國

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