減重藥雙雄大打價格戰 部分產品價幾近腰斬

隨著減重藥市場日益擴大，價格戰也開打，美國藥廠禮來（Eli Lilly）和丹麥諾和諾德（Novo Nordisk）陸續祭出折扣，並誘使醫療保險業者增加對旗下減重藥的保險給付。在此策略下，原本每月1,000多美元的熱門減重藥，如今折扣可多達一半，實為減重藥市場的最新重大發展。

道瓊社報導，減重藥價格昂貴且供給有限，使得許多醫療保險不願給付，病患只好購買較低價但未經核准的調製版本。藥廠的減價策略有望提升醫療保險業者的給付意願，讓一些亟欲取得減重藥，卻因無醫療保險而無法負擔的人，能因此而受惠。

禮來的減重藥Zepbound與諾和諾德的減重針Wegovy，以及兩家藥廠各自的糖尿病藥物Mounjaro和Ozempic，是當前美國市面上最熱門的幾款藥物。這些藥物過於熱銷，一些原本同意負擔此類藥品費用的醫療保險，因費用過高而停止給付。

諾和諾德2021年上市的減重針Wegovy，在美國的公告定價一個月份要價將近1,350美元。禮來的Zepbound在2023年推出時，一個月份的劑量定價約1,060美元，比Wegovy低20%，當時價格戰就已經啟動。

諾和諾德如今為了與對手競爭，將提供給藥品福利管理（PBM）和對低收入者提供醫療保險服務的聯邦醫療補助（Medicaid）的回扣提高。Jefferies分析師指出，Wegovy今年第2季的平均回扣，由一年前的約35%增加至51%左右。

諾和諾德的發言人說，折扣後的Ozempic價格比剛推出時減少40%，Wegovy的淨價走勢也與此類似。然而，受到減價舉措衝擊，諾和諾德上季銷售差強人意。但分析師說，藥廠應能由更大的銷售量提振營收。

禮來也加入折扣戰。摩根大通分析師估計，禮來已將一個月份Zepbound的價格由800美元降至750美元。

此外，禮來近期也開始銷售一款自行注射的單劑量小瓶裝減重藥Zepbound，價格低至每月399美元。這為原本因保險種類不給付處方費用，而須自行負擔600美元以取得一個月份單劑量自動注射筆的人，提供額外的選擇。

報導指出，若新型減重藥在未來幾年問世，減重藥市場的價格戰將愈演愈烈。分析師預估，禮來正在研發的實驗性減重藥丸若上市，價格將比注射藥物如Zepbound低約25%。