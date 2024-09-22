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道瓊創高站上42,000點 投資人對經濟軟著陸相當樂觀

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
在聯準會降息2碼帶動下，道瓊指數首度攻上42,000點新里程碑。（路透）
在聯準會降息2碼帶動下，道瓊指數首度攻上42,000點新里程碑。（路透）

在聯準會（Fed）一口氣降息2碼，帶動美股兩大指數同創新高後，標普500指數上周五（20日）略為休息，道瓊指數則首度攻上42,000點新里程碑。從歷史來看，美股短期不易續攻，但若眼光拉長至一年，降息後行情可期。

道瓊指數上周五小漲0.09%至42,063點，再創新高，周線上漲1.6%；標普500和那斯達克小跌作收，一周下來分別上漲1.3%與1.6%。

費城半導體指數和台積電ADR上周五分別回落1.3%和1.2%，周線各漲0.4%和0.9%。

隨著美股再創歷史高點，投資人顯然對經濟軟著陸相當樂觀。巴克萊商品研究主管羅格夫指出：「鮑爾宣稱50個基點的降息是政策的適度調校、並非基本面惡化，藉此在市場中建立信心。」

策略師提醒，美股直到11月5日大選仍面臨震盪。自1950年以來，9月下半月向來是標普500指數全年最弱的兩周；CFRA歸納1945年以來數據顯示，在總統大選年，標普500指數10月平均下跌0.45%。況且，美股反彈再度推升價位，標普500按預期獲利本益比為21.4倍，遠高於長期平均的15.7倍。

但美銀策略師蘇布拉曼尼亞說，Fed首次降息前的回報與接下來12個月的表現「並無關聯」。她提到1995年，在首次降息前，標普500指數已漲26%，但降息後一年又漲近23%。

從歷來走勢來看，標普500在首度降息的一年內平均上漲11%；在沒有經濟衰退的情況下，平均漲幅超過20%。

標普 降息

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