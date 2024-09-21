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美CFTC通過首波碳權衍生品合約準則

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席貝南（Rostin Behnam）。路透
美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席貝南（Rostin Behnam）。路透

美國商品期貨交易委員會（CFTC）20日通過首批自願性碳權市場（VCM）交易準則，期能幫助提振這個新萌芽的市場。同時間，CFTC也敲定未經規範的碳抵換（carbon offsets）交易準則，是拜登政府尋求將該市場標準化的舉措，盼能對抗氣候變遷

路透和英國金融時報（FT）報導，CFTC公布的準則，確保碳交易機制能確實減碳。這類合約交易的商品是碳權，計量單位是一公噸二氧化碳，或等量的溫室氣體。

摩根士丹利估計，未經規範的碳權市場將從今年的20億美元，在2030年前增長至1,000億美元。但自願性碳權市場卻以萎縮，只有零星的合約吸引大額交易。

碳權衍生品合約讓投資人有機會炒作碳權價格或進行相關避險，類似傳統衍生商品合約在大宗商品或金融市場中的作用。

自願性碳權市場已在不受政府監管的情況下逐漸發展，有鑑於對該市場品質和（碳權）重複計算的疑慮，監管機關近來敦促當局增加對該市場的檢視。

CFTC主席貝南說，「CFTC獨特的任務聚焦在減輕風險與價格發現，這讓我們置身在全球金融市場和減排目標交界處的前沿」。

歐美監管機關對企業「漂綠」（greenwashing）的情形憂慮日增。許多公司透過購買自願性碳權，「抵換」本身的溫室氣體排放額度，這通常意味著閃避或移除多在開發中國家進行的大型計畫所產生的碳排放。

美國財長葉倫表示，「CFTC通過的準則將促進碳權的誠信原則，提升流通性與價格透明度」。她說，該準則是美國政府對抗氣候變遷、加速乾淨能源轉型的一環。

氣候變遷 減排 美國

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