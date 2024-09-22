Fed 理事：通膨降溫...超預期

美國聯準會（Fed）降息2碼後，兩位重量級決策官員20日首度公開發表談話，理事沃勒表示，如果經濟數據進一步惡化，他支持Fed更激進地降息，而且他注意到通膨降勢遠比預期更快得多；唯一反對大幅降息的理事鮑曼則表示，Fed這麼做是過早宣告打贏通膨。

沃勒表示：「如果後續經濟數據開始走軟，且持續走軟，我將更加願意激進降息。」他說，如果數據良好，則他預期11月會議時將降息1碼。沃勒的談話，凸顯出Fed致力於防止經濟陷入衰退。

沃勒表示，最近數據顯示通膨「走軟的速度比我所認為的更快」，使他認為這次降息2碼是正確的做法。

另一位理事鮑曼在這次會議上對降息2碼投下唯一的「異議」票，主張只應降息1碼。她20日對此提出說明，表示「有節制的」降息速度將能避免不必要的需求增溫。

她表示，Fed大動作的風險，可能被各界解讀成Fed過早宣布在穩定物價使命上已經獲得勝利，然而現在通膨仍然高於Fed的2%目標，且經濟依然「強勁」。