Fed 降息後出現獲利了結賣壓 美長債漲不動？專家喊照買

聯準會（Fed）以降息2碼啟動寬鬆循環後，對利率政策敏感的美國2年期公債殖利率上周微幅下滑，長期公債殖利率一周來不降反升，維持在近兩周高點。專家表示，儘管美債出現一些獲利了結賣壓，但鑒於利率仍處高點，現在是買進長期、高品質債券的良機。

美國2年期公債殖利率上周五（20日）跌3個基點，收在今年次低水準3.573%，並中斷一連三個交易日攀升走勢。10年期美債殖利率上升至3.741%。債券殖利率與價格呈反向關係。

美國10年期公債殖利率

降息後美債價格下跌的主要原因是，之前長債價格已在降息預期下大漲了一波，所以消息正式宣布時，觸動一些獲利了結賣壓，而且Fed點狀圖出爐後，凸顯債市對今、明兩年降息幅度已期待過多，如今被迫修正預期。

Pacer ETF Distributors總裁奧哈拉建議，投資人此刻若要尋求更高收益，應把目光轉向較長期美債。他說：「為了5%殖利率繼續坐在殖利率曲線短的這端？那種日子正迅速消逝。必須拉長存續時間，才找得到健康的殖利率。」

隨著Fed展開降息，短期國庫券和其他短天期債券因為與Fed聯邦資金利率密切連動，行情可能為之一振。長債後市則要看通膨與經濟成長展望而定。

花旗個人財富管理資深理財顧問史普瑞格的建議是：「比較短期，但不要太短的，是此刻的甜蜜點。」例如iShares 3至7年期美債ETF，瞄準的正是這部分的殖利率曲線，目前提供3.5%的殖利率。

Bankrate首席金融分析師麥克布萊德認為，即便利率正在走下坡，但債券殖利率仍高到足以吸引投資人。高品質債券提供投資人可預測且一致的票息收益，而不會出現風險較高資產的價格波動，因此，債券提供了巨大的多元化利益。

芝加哥Plante Moran的理財顧問林格也說，現在仍是買債好時機，相較於幾年前的低利率環境，現在高品質債券提供誘人的殖利率。

債券的潛在長期報酬率不如股票，但高品質債券的波動性遠小於股票，現在購買債券可以降低整體投資組合風險，而且不會犧牲太多報酬。

Touchstone投資公司固定收益策略師阿爾特茲認為，未來六個月美債市場的走勢會比較波動，但還是存在機會，尤其當2年期和10年期美國公債殖利率繼續從近期低點彈升，就可能是買點，「若還沒鎖定殖利率，那麼你現在有機會在這裡鎖定」。



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