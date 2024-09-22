中俄在日本海聯合軍演 加強軍事合作

（德國之聲中文網）據中國官方媒體報道，9月21日，“北部·聯合-2024”第二階段演習開幕式在俄羅斯某軍港碼頭舉行。第二階段演習將在日本海及鄂霍次克海相關海域進行。中俄雙方將圍繞編隊聯合防空、艦機協同反潛、編隊對海作戰等課目進行紅藍對抗演習，並開展實際使用武器演練。

中國官媒稱，“北部·聯合-2024”第一階段演習已於9月11日到15日展開實兵演練，中俄海空兵力以紅藍對抗、交替指揮的方式，在日本海某海域完成多課目任務，充分檢驗雙方的戰術指揮協同和聯合行動能力。

據中國官方信息，這是中國第二次舉辦"北部·聯合"系列演習。去年7月，解放軍北部戰區在日本海中部組織“北部·聯合-2023”演習。

9月9日，中國國防部宣布，俄軍將派出海空力量參加中國的“北部·聯合-2024”。此外，中俄海軍艦艇編隊將赴太平洋相關海域組織雙方第5次海上聯合巡航，中方還將參加俄羅斯“大洋-2024”戰略演習。據中俄方面消息，俄羅斯“大洋-2024”軍演已於9月10-16日舉行。

中國外交部：旨在深化中俄合作

9月11日，中國外交部發言人在答記者問時表示，中俄聯演聯訓，旨在深化中俄兩國戰略協作水平，增強共同應對安全威脅能力。

據日本NHK報道，9月11日，就中國宣布俄羅斯將參加其在日本海舉行的軍事演習一事，日本內閣官房長官林芳正表示，本次軍事演習可被認為是中俄兩國在軍事領域加強合作趨勢的一環。他表示，日本政府將密切關注兩國軍事動向，開展情報收集分析，實施警戒監視工作。

（綜合報道）

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