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「非理性榮景」重現？策略師揭美股3劇本：標普500年底漲破6千點

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）啟動降息後，華爾街投資策略師雅德尼預期，美股將出現一波類似1990年代的市場榮景，標普500指數可能在今年底前漲上6,000點，但明年初跌入修正領域的可能性隨之升高。美聯社
聯準會（Fed）啟動降息後，華爾街投資策略師雅德尼預期，美股將出現一波類似1990年代的市場榮景，標普500指數可能在今年底前漲上6,000點，但明年初跌入修正領域的可能性隨之升高。美聯社

聯準會Fed）本周啟動降息循環後，華爾街投資策略師雅德尼（Ed Yardeni）表示，他預期美國股市將出現一波類似1990年代的市場榮景，標普500指數可能在今年底前漲上6,000點，但在「融漲」後，明年初跌入修正領域的可能性也隨之升高。

MartketWatch報導，Yardeni Research總裁兼首席投資策略師雅德尼預料，2020年代美股可能出現三種情境：咆哮的2020年代、1990年代式的股市融漲，以及1970年代惡夢重現（地緣政治震撼導致油價和通膨飆升）。他原先估計這三種情境發生的可能性依序是：60%、20%、20%。

但雅德尼說，Fed主席鮑爾在貨幣決策會後記者會上的一席話，使他把上述機率調整為：50%、30%和20%。

Fed降息可望為美股漲勢推波助瀾

在8月23日傑克森洞全球央行年會致詞時，鮑爾宣告立場從「抗通膨鷹派」搖身變成「挺就業鴿派」時，已為9月Fed降息定調。9月18日，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決定大動作降息2碼（0.5個百分點），決策官員並預期日後會進一步降息，直到聯邦資金利率降到2.9%，也就是他們目前視為既不刺激、也不限制成長的「中性」利率水準。

鮑爾在FOMC會後記者會上表示，美國經濟現況仍佳，「在溫和成長與通膨持續滑向2%的環境下，勞動市場強勁得以維繫」，降息2碼就是為了保持這種情況。換言之，鮑爾預期「軟著陸」在望，將把美國經濟帶往股市投資人嚮往的應許之地。所以，股市投資人歡呼：「哈雷路亞！」

美股榮景「理性」或「不理性」？

問題是，這種堪稱為「理性的榮景」，會不會迅速演變成1990年代那種「非理性榮景」？

雅德尼指出，之前Fed升息循環使美國經濟成長趨緩，但Fed如今大幅鬆綁貨幣政策若重新炒熱景氣，可能持續使標普500預期每股盈餘迭創新高。所以，就盈餘成長而論，稱得上是「理性榮景」。

問題在估值。標普500預期本益比現在已升到21.1倍，屬偏高水準，尚未進入紀錄領域，但已顯得不太理性；同時，標普500股價/預期營收比已升到2.83倍的紀錄高點領域。

再看標普500目標價位。以標普500每股盈餘（今年250美元、明年275美元、後年300美元）和預期每股盈餘（今明後年年底依序是275、300和325美元），以及預期本益比21.0倍估算，得到2024年、2025年和2026年終標普500指數目標價位分別是5,800點、6,300點和6,800點。

基於Fed信誓旦旦可避免經濟衰退，雅德尼維持上述預測不變，但認為「融漲」風險已升高。在「融漲」情境下，標普500指數可能在今年底前飛越6,000點。短期來說，那種展望可謂牛氣沖天，但卻可能給明年初美股摔落10%、跌入修正領域埋下伏筆。

Fed 標普 經濟衰退 聯準會

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