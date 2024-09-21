創新高美股能再上漲？歷來走勢找線索 投資人對美經濟軟著陸樂觀

美國股市兩大主要指數周四同創新高後，標普500指數周五略事休整，而道瓊工業指數首度攻上42,000點之上的新里程碑。從歷來走勢來看，美股短期似乎不易繼續上攻，但若眼光拉長至一年，美股在聯準會（Fed）首度降息後的走勢仍相當可觀。

Fed首次啟動降息周期一開始便一口氣降息2碼（0.5個百分點），美股周三當日不漲反跌，但周四彷彿回神一般大漲。總結一周，標普500指數上漲1.3%，道瓊和那斯達克綜合指數各漲1.6%。

費城半導體指數和台積電ADR周五分別回落1.3%和1.2%，周線各漲0.4%和0.9%。英特爾（Intel）大漲3.3%，華爾街日報報導，高通（Qualcomm）跟英特爾洽談收購事宜。高通下跌2.9%。

隨著美股再創歷史高點，投資人顯然對美國經濟軟著陸相當樂觀。倒是債市對明年大幅降息的預期不是那麼篤定。

美國2年期債券殖利率本周變動不大報3.57%，10年期公債殖利率至少上漲5個基點至3.72%。2年期和10年殖利率利差達到2022年6月來最高。

巴克萊商品研究主管羅格夫（Brad Rogoff）指出：「儘管現在宣稱經濟軟著陸還為時過早，但鮑爾宣稱50個基點的降息是政策的適度調校、並非基本面惡化，藉此在市場中建立了信心。」

投資人也關注Fed兩位理事沃勒和鮑曼對消費者購買力有不同見解。沃勒接受CNBC訪問表示，有利的通膨數據讓他支持Fed本周降息2碼的決定。唯一反對大幅降息的鮑曼則表示，Fed這麼做過早宣告打贏通膨。

美股正值一年中最震盪之時，仍將面臨經濟數據、美國大選不確定性以及企業獲利的考驗。

在歷來美股表現最差的9月，標普500指數截至目前上漲0.8%，但策略師提醒，美股直到11月5日大選仍將持續面臨震盪。

據Ned Davis Research對1950年以來走勢分析，9月下半月是歷來是標普500指數全年最弱的兩周。而CFRA歸納1945年以來數據顯示，在總統大選年，標普500指數10月平均下跌0.45%。

況且，美股反彈再度推升價位。根據LSEG Datastream的數據，標普500指數按預期獲利本益比為21.4倍，遠高於長期平均的15.7倍。

不過，美國銀行策略師蘇布拉曼尼亞（Savita Subramanian）指出，Fed首次降息前的回報與接下來12個月的表現「並無關聯」。她提到1995年，在首次降息之前，標普500指數已上漲26%，但降息後一年又漲近23%。

從歷來走勢來看，標普500指數在首度降息的一年內平均上漲11%，而在沒有發生經濟衰退的情況下，平均漲幅超過20%。

如果有企業獲利支持，美股漲勢會更篤定。下個月又將展開第3季財報季，根據LSEG IBES調查，標普500指數成份股獲利將較去年成長5.4%，第4季將躍升近13%。