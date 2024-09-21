路透：高通向英特爾洽談收購 許多阻礙尚待克服

消息人士透露，美國晶片大廠高通公司近日向營運陷入困境的同業英特爾洽談收購事宜，路透社認為這樁收購案可能為晶片業帶來重大變革，但仍有許多阻礙尚待克服。

路透社引述知情人士報導，高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）親自參與收購英特爾（Intel）的談判；另一名消息人士說，艾蒙一直積極研究收購英特爾的各種選項。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天稍早率先報導這個消息。

路透社9月初曾報導，高通正在探尋收購英特爾設計部門的可能性，並對其個人電腦（PC）設計業務特別感興趣，而高層主管也正在檢視英特爾整個業務組合。

高通與英特爾的收購談判仍處於早期階段，根據第3名消息人士，總部位於加州聖地牙哥的高通尚未向英特爾正式提出收購要約。

這些消息來源因事涉機密而要求匿名。英特爾婉拒置評，高通未立即回覆路透社的置評請求。

英特爾此刻深陷營收不振的經營困境，它曾是全球市值最高的晶片製造商，但今年來股價已雪崩近60%。

如果這件收購案持續進行，美國、中國及歐洲的反壟斷監管機構可能展開相關審查。高通可能被要求出售英特爾部分業務，以換取監管機構核准。

自美國通訊晶片大廠博通（Broadcom）2018年試圖以1420億美元（約新台幣4.5兆元）收購高通，但遭時任美國總統川普（Donald Trump）以國安風險為由封殺這樁交易以來，高通可能收購英特爾一事堪稱科技業最大規模收購案。

英特爾一直寄望專注晶圓代工和人工智慧（AI）處理器業務來提振公司業績，但在裁員、停發股利及董事辭職等影響下，近幾個月股價跌跌不休。