美債漲不動？Fed一口氣降息2碼 理財專家建議瞄準「甜蜜點」

聯準會（Fed）以降息2碼（0.5個百分點）啟動寬鬆循環後，對利率政策敏感的美國2年期公債殖利率本周微幅下滑，長期公債殖利率一周來不降反升，維持在近兩周高點。

道瓊社報導，美國2年期公債殖利率20日（周五）下跌3個基點，收在今年次低水準3.573%，並中斷一連三個交易日攀升走勢。一周來，2年期殖利率降幅僅區區0.2個基點，連續第三周收跌；總計這三周來已累計滑落35.3個基點。債券殖利率與市場價格呈反向關係。

10年期美債殖利率20日下滑1.3個基點至3.727%，全周殖利率共攀升7.8個基點。30年期殖利率微跌0.3個基點至4.070%，周線挺升9.4個基點。在19日，即Fed宣布降息次日，10年期和30年期殖利率分別收在9月3日和4日以來最高水準。

Fed降息觸動美債獲利回吐、市場修正預期

降息循環展開通常對美股是利多，對債市的影響較複雜：Fed降息當天10年期美債殖利率和其他長債殖利率價格就下跌、推升殖利率。

主要原因是：之前長債價格已在降息預期下大漲了一波，所以降息消息正式宣布時，觸動一些獲利了結賣壓。

而且，Fed主席鮑爾表明，美國經濟現況仍佳，就業市場仍相對強勁，這次降息2碼至4.75%~5%目標區間，是為確保經濟軟著陸所採取的預防措施，並不急著降利率。「點狀圖」顯示，決策官員預期2024年底前只會再降息2碼，2025年底前再降4碼。

這凸顯市場對今、明兩年Fed降息幅度的期待過多。債市交易員原先預期Fed利率今年底就會降到4%~4.25%，2025年中再降到3%以下，如今被迫修正預期。

根據芝商所FedWatch網站，期貨市場交易員如今預測，Fed下次決策會議（11月7日）進一步降息1碼機率達47.6%，降2碼機率估為52.4%。

道明證券首席美國總經策略師穆諾茲說：「進一步降息2碼的前景不明，我們認為，近期內殖利率可能恢復上升走勢，即使逢低承接買盤使（殖利率升幅）相對受抑制。」

道明策略師團隊並指出，日後出爐的數據如果顯示勞動市場維持穩定，市場對2024年降息幅度的預期可能再往下修。「我們仍站在逢低承接買進這邊，並留意（殖利率）曲線持續趨陡」。

宜微調投資組合 瞄準殖利率曲線「甜蜜點」

Fed啟動降息循環，顯示靠安全資產獲得豐厚收益的時期已進入「結束的開始」，無論是美國公債、高收益儲蓄帳戶或定存單（CD），收益都將縮水。

因此，著手調整投資組合的時候到了。

花旗個人財富管理資深理財顧問史普瑞格建議資產要「多元化」，以分散風險，畢竟「現在充斥太多的不確定性」。

許多理財顧問建議，退休人士的現金部位應足以支應一、兩年的生活開銷。除此之外，建立混合股票和債券的投資組合，典型「60%股票和40%債券」是好的開始。

隨著Fed展開降息，短期國庫券（T-bill）和其他短天期債券因為與Fed聯邦資金利率密切連動，行情可能為之一振。長債後市則要看通膨與經濟成長展望而定。

史普瑞格的建議是：「比較短期，但不要太短的，是此刻的甜蜜點。」例如iShares 3至7年期美債ETF，瞄準的正是這部分的殖利率曲線，目前提供3.5%的殖利率。