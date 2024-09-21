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大手筆砸千萬元 Meta向拉美買390萬單位碳權直到2038年

中央社／ 聖保羅20日綜合外電報導
臉書（Facebook）母公司Meta同意，向巴西投資銀行BTG Pactual的林業部門購買多達390萬單位的碳抵換信用額度，會一直購買到2038年。圖／路透社
臉書（Facebook）母公司Meta同意，向巴西投資銀行BTG Pactual的林業部門購買多達390萬單位的碳抵換信用額度，會一直購買到2038年。圖／路透社

臉書（Facebook）母公司Meta同意，向巴西投資銀行BTG Pactual的林業部門購買多達390萬單位的碳抵換信用額度，會一直購買到2038年。

路透社報導，買賣雙方在18日公布的聲明中未透露交易價值。根據數據公司Allied Offsets的資料，上週林業碳抵換額度的平均價格為每個額度4.22美元，按此推算，Meta這筆交易價值可能高達1600萬美元（約新台幣5億1170萬元）。

碳抵換是讓企業向其他地方購買削減排放專案產出的碳信用額（俗稱碳權），來抵銷自身營運所排放的溫室氣體，從而達成企業的氣候目標。每單位信用額度代表減少1公噸的二氧化碳排放

據Meta和BTG Pactual的林地投資集團（Timberland Investment Group,TIG）所簽長期合約，擁有臉書和Instagram的Meta同意購買130萬個碳信用額度，並擁有額外加購260萬個額度的選擇權。

Meta表示，這筆交易是他們向單一專案所購買的最大一筆碳移除交易，也是他們承諾在2030年要讓自身價值鏈達到淨零排放努力的一環。

按照聲明內容，這些碳信用額度由BTG Pactual TIG在拉丁美洲的森林恢復專案產生，業者已在當地種植超過700萬棵樹苗。

TIG今年6月宣布向微軟（Microsoft）出售800萬個碳信用額度，是全球此類信用額度有史以來最大的交易。

儘管去年碳市場的碳抵換銷售普遍停滯不前，微軟和Meta仍達成鉅額的碳權交易。

包括食品巨擘雀巢（Nestle）和時尚流行品牌古馳（Gucci）在內的企業則因為對碳信用額度是否能有效減少碳排產生懷疑，因此減少購買。

減排 碳排放 額度

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