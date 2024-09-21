美聯準會降息2碼 路透：習近平要謝謝「他」減緩壓力

美國聯邦準備理事會（Fed）日前宣布降息2碼。路透社分析說，Fed做出降息決定減輕了人民幣貶值的壓力，讓中國央行有更多空間提振自身經濟。

美國聯準會18日宣布將聯邦基金利率目標區間下調50個基點，降至4.75%至5.00%之間的水準。這是Fed自2020年3月以來首次降息。

路透社近日報導分析，Fed自2022年3月開始升息以來，中國人民銀行（中國央行）一直試圖為人民幣貶值設定底線。中國央行的法定職責是維持貨幣穩定以促進經濟增長，隨著越來越多人預期美聯準會將很快連續降息，今年7月以來人民幣兌美元已上漲近2.5%。

與此同時，中國今年的經濟增長無法達到北京所設定「5%」左右目標的可能性也在增加。最新統計數據進一步證實，儘管夏季是旅遊高峰，但中國8月零售額僅年增2.1%，低於前一個月2.7%的增幅。

此外，中國房地產市場持續低迷，今年前8個月房地產投資與去年同期相比下降了10.2%。房市疲軟促使大量投資銀行下調了對中國全年GDP增長的預測。

路透社這篇報導開頭即說「中國國家主席習近平應該好好謝謝（美聯準會主席）鮑爾（Jerome Powell）」，因為美聯準會降息幅度超出預期，意味著中國央行現在可以專注於透過降低國家自身的借貸成本來推動實現今年的GDP增長目標。

外界普遍預期中國央行將下調現有抵押貸款利率。這可能有助於進一步抑制債券泡沫。中國債券泡沫已導致收益率跌至歷史低點，監管機構幾個月來一直努力應對這一問題。

中國央行一名重要官員本月稍早時表示，銀行存款準備金率還有下調空間，以釋放更多流動性。中國央行甚至可擴大貸款計畫的規模，以幫助地方政府購買未售出的房地產庫存，將其轉化為出售式國宅。

中美經濟工作組19至20日在北京舉行第5次會議，討論從工業產能過剩到金融穩定合作等問題。路透社評論說，「美聯準會在會議前幾個小時宣布利率決定的時機再好不過了」。