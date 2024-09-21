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跟隨微軟 Google向巴西企業買碳移除信用額度

中央社／ 聖保羅20日綜合外電報導
Alphabet旗下谷歌公司首度同意向巴西一間新創公司購買基於自然方式的碳移除信用額度，是Google第一次參與巴西的減碳項目。示意圖。圖／路透社
Alphabet旗下谷歌公司首度同意向巴西一間新創公司購買基於自然方式的碳移除信用額度，是Google第一次參與巴西的減碳項目。示意圖。圖／路透社

Alphabet旗下谷歌公司（Google）首度同意向巴西一間新創公司購買基於自然方式的碳移除信用額度（carbon removalcredits），是Google第一次參與巴西的減碳項目。

路透社報導，Google於19日表示他們將在2030年底前向巴西新創公司Mombak購買5萬公噸的碳移除信用額。Mombak向農民和牧場主購買已退化土地，或與他們合作，以重新種植亞馬遜雨林原生物種。

美國科技巨擘微軟公司（Microsoft）去年簽署協議，要向Mombak購買高達150萬單位的信用額度。

Google先前曾購買工程技術產出的碳移除信用額度。

Mombak和Google並未公布協議條款。這間巴西新創公司去年將碳移除信用額度賣給邁凱輪車隊（McLaren Racing）時，平均價格為每公噸50美元（約新台幣1600元）。

Mombak技術長哈柏格（Dan Harburg）接受採訪時表示，有Google參與其中，「是對我們及整個產業投下信任票，是非常正面的信號」，也盼藉此能促成更多筆交易。

本週稍早，臉書（Facebook）母公司Meta同意向巴西投資銀行BTG Pactual旗下林業部門購買高達390萬單位的碳抵銷信用額度。

Google、微軟、Meta和客戶關係管理龍頭Salesforce共同成立「共生聯盟」（Symbiosis Coalition），承諾要在2030年底前透過合約購買高達2000萬公噸基於自然方式的碳移除信用額度。

巴西 減碳 美國

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