跟隨微軟 Google向巴西企業買碳移除信用額度

Alphabet旗下谷歌公司（Google）首度同意向巴西一間新創公司購買基於自然方式的碳移除信用額度（carbon removalcredits），是Google第一次參與巴西的減碳項目。

路透社報導，Google於19日表示他們將在2030年底前向巴西新創公司Mombak購買5萬公噸的碳移除信用額。Mombak向農民和牧場主購買已退化土地，或與他們合作，以重新種植亞馬遜雨林原生物種。

美國科技巨擘微軟公司（Microsoft）去年簽署協議，要向Mombak購買高達150萬單位的信用額度。

Google先前曾購買工程技術產出的碳移除信用額度。

Mombak和Google並未公布協議條款。這間巴西新創公司去年將碳移除信用額度賣給邁凱輪車隊（McLaren Racing）時，平均價格為每公噸50美元（約新台幣1600元）。

Mombak技術長哈柏格（Dan Harburg）接受採訪時表示，有Google參與其中，「是對我們及整個產業投下信任票，是非常正面的信號」，也盼藉此能促成更多筆交易。

本週稍早，臉書（Facebook）母公司Meta同意向巴西投資銀行BTG Pactual旗下林業部門購買高達390萬單位的碳抵銷信用額度。

Google、微軟、Meta和客戶關係管理龍頭Salesforce共同成立「共生聯盟」（Symbiosis Coalition），承諾要在2030年底前透過合約購買高達2000萬公噸基於自然方式的碳移除信用額度。