規範VCM碳權衍生性商品合約 美發布首份指南

美國商品期貨交易委員會（CFTC）今天批準首個供美國國內從事碳權衍生性商品合約的指南，盼提振尚屬起步階段的自願性碳市場（VCM）。

商品期貨交易委員會指出，這份指南適用於受他們監督的指定合約市場（DCMs），也列出在符合「商品交易法」（CEA）和相關規定下，指定合約市場在考量自願性碳市場上市碳權衍生性商品合約時，所應顧慮的核心原則。

路透社報導，碳權衍生性合約是源於碳信用額（carbon credits,即俗稱的碳權）的金融工具。碳信用額代表可供抵換1噸二氧化碳或等量溫室氣體排放。

碳權衍生性合約的價值取決於碳信用額的價格波動，企業或組織透過這些合約，可在追求淨零減排之餘兼顧風險對沖，並供買賣雙方與市場預判碳權價位，類似於傳統衍生性商品合約在商品或金融市場的運作方式。

碳權市場分強制性與自願性兩種，前者為政府對受管制對象（如高碳排產業）進行碳排總量管制的碳權交易；後者則是不受管制對象透過市場機制進行碳權買賣，協助企業或組織推動淨零減排。監管部門出於對品質和碳抵換計算重複等擔憂，一直努力想提升對自願性碳市場（VCM）監督。

美國商品期貨交易委員會為此端出碳權衍生性商品交易的相關指南，盼遏止價格操縱。

美國商品期貨交易委員會主席貝南（RostinBehnam）說：「致力於降低風險與碳價掌握，是本會一項獨特任務，也使得在金融市場與脫碳工作成為全球交織的當下，我們能走在最前面。」

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在聲明中說：「美國商品期貨交易委員會的指南，有助碳權市場健全，實現更大的流動性和價格透明。」

當前歐美等地的監管部門益發擔心藉由碳權進行「漂綠」情事；2021年歐盟一項研究指出，近5成歐洲企業在氣候承諾方面有誇大、造假嫌疑。

國際間的碳交易近年屢傳碳權真實性、根本達不到所標榜減碳效果或重複計算碳抵換等弊情，更有不少企業或組織只想花錢買碳權當「贖罪券」抵銷碳排而不願努力減碳。

美國商品期貨交易委員會今年稍早時表示，他們正在調查企業跨大環保投資等漂綠情事，作為打擊自願性碳市場裡欺詐、不當行為的一環。

美國政府今年5月間先公布管理自願性碳權使用的規範，盼強化碳市場的信心。內容包含嚴格化標準，以確保碳權相關專案能實現可量化的減排、執行監督以確保碳權專案不會損害在地社區，以及企業購買碳權前應優先思考為自身供應鏈脫碳。