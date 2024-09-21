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美海軍「下水餃」速度遠不如中國 仰賴南韓造船巨擘伸援手

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國海軍彈藥補給艦瓦利施拉號，9月初停泊在南韓韓華海洋位於巨濟市的船廠進行維護與維修作業。歐新社
美國海軍彈藥補給艦瓦利施拉號，9月初停泊在南韓韓華海洋位於巨濟市的船廠進行維護與維修作業。歐新社

在與中國的任何高風險軍事衝突中，美國海軍將是獲勝的關鍵。然而，美國造船業遠遠無法滿足海軍的需求。此時南韓造船巨擘韓華海洋（Hanwha Ocean）就派上用場。該公司正收購費城的前海軍造船廠，最近還創南韓首例，獲得翻修美國海軍軍艦的合約。

彭博報導，這些步驟為韓華在美國海軍造船業中扮演更重要角色鋪平道路，並可能預示新一波投資的開始。

美國造船業在上一代幾乎崩潰，經年累月的延誤與成本超支使海軍難以建造所需的軍艦和潛艦。反觀中國海軍在全球最大造船業支持下迅速擴張，該國造船業生產全球一半以上的商船，目前中國海軍的艦艇數量已超過美國。

「看看美國與中國在造船業上的差距，這非常令人擔憂，」美國副國務卿坎伯7月在參議院委員會聽證會上表示，「我們在這方面必須做得更好，否則我們將無法成為21世紀所需要的海軍強國」。

為了解決這個缺口，美國正在尋求盟友，特別是南韓與日本的投資。日韓擁有中國以外世界上最大的造船企業，生產商船和軍艦能比美國公司更快且更具成本效益。

美國海軍部長德爾托羅（Carlos Del Toro）4月訪問日韓，參觀三菱重工業在橫濱的造船廠，以及韓華與現代重工的設施。他讚揚了這些公司的效率和技術，並鼓勵它們在美國投資。

韓華是最早回應的公司之一，6月宣布以價值1億美元的合約收購費城造船廠。接下來一個月，它與美國海軍達成協議，負責海軍艦艇的維護修理，首度獲得此類合約。競爭對手現代7月也獲得提供這些服務的許可，為將來合作增加更多可能性。

日本經濟新聞9月報導，五角大廈還計畫在南韓、日本、澳洲、新加坡和菲律賓設立軍事維修中心。這對韓華及其他日韓競爭對手來說可能是利多。

美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）8月發表專欄文章，支持用盟友船廠維修美國船隻。他表示，這為解決美國艦隊萎縮的困境提供「聰明的出路」，「既然美日韓一同訓練和計畫，那麼一起維修保養也是合情合理」。

但即使有韓華和其他亞洲公司的支持，美國仍需多年時間才能建立足夠的產能並顯著降低成本，試著追上中國造船業。截至2023年初，中國有1794艘大型商船訂單，南韓有734艘，日本有587艘，美國僅有5艘。

美國造船業受到像《瓊斯法案》等法律的嚴格保護。這部百年法案要求在美國港口之間運輸貨物的船隻必須由美國建造、擁有並由美國船員操作。批評者認為該法案抑制競爭並推高成本，進一步加劇造船業今日的低效率。

拜登政府4月針對中國造船與海運物流中的不公平行為展開調查，可能會對停靠美國港口的中國建造船隻徵收關稅。中國對此提出強烈抗議，稱美國「造船業多年前因過度保護而失去競爭優勢」，將自身問題歸咎於北京。

日本經濟 海軍 美國

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