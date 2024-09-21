成本上漲需求低迷 多家國外航空停飛中國航線

港媒報導，由於成本上漲和需求低迷，赴中國遊客持續增加之際，多家外國航空公司今年卻接連停飛中國的航線。

香港星島日報今天報導，菲律賓亞洲航空近日宣布，由於服務需求低迷，第4季將停止首都馬尼拉至中國的所有航班。

在此之前，英國航空公司8月宣布，10月26日起停飛倫敦至北京航班一年；英國第二大航空公司維珍航空在今夏航季結束後更停運中國大陸的最後一條客運航線倫敦—上海航線，相當於宣告退出中國市場。

報導說，歐洲航空公司停飛中國大陸航線的主要原因之一是成本上漲。

俄烏戰爭爆發後，中國航空公司繼續通過俄羅斯領空飛往歐洲和北美較短的北部航線；但歐美國家與俄羅斯互相關閉領空，導致歐美航空公司飛中國航線的時間和成本雙雙增加。美國航空、達美航空、美聯航3大美國航空公司據指曾對媒體透露，航線劣勢已對公司造成嚴重財務損失。

需求低迷也導致一些外國航空公司對中國市場失去興趣。菲律賓亞航指出，公司銷售額尚未恢復到2019年水準，尤其馬尼拉至中國航班銷售情況委靡。

英國航空母公司國際航空集團（InternationalConsolidated Airlines Group）也表示，公司面臨中國需求疲軟的問題；澳洲航空執行長華勒斯（SamWallace）5月時曾指出，澳中之間旅行需求並未強勁恢復，一些月份澳航往返上海航班的入座率只有一半。

報導引述中國國家移民局統計顯示，今年上半年共有2.87億人次出入境中國，其中本國居民和港澳人士占比高達9成，顯示今年以來入境中國的外國人士雖增加，但占比仍較低。

汶萊皇家航空公司也將於10月底暫停首都斯里百加灣市（Seri Begawan）到北京的直航服務；澳洲航空則自7月28日暫停雪梨飛上海的航班。