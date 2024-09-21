英特爾崩慘 高通要出手了！傳洽談收購 半導體業震撼

根據華爾街日報引述知情人士說法報導，晶片巨擘高通（Qualcomm）近日已向競爭同業英特爾（Intel）洽談收購事宜。如果談成，將會是近年來最具震撼性、影響最重大的收購案之一。此時正值英特爾深陷成立56年來營運最窘困的危機時期。

財經新聞網站CNBC稍後也跟進這項報導並進行了確認。知情人士說，目前尚不清楚英特爾是否已與高通進行相關洽談，也不清楚高通提出的條件為何。

華爾街日報率先報導這項消息，起初激勵英特爾股價飆高，收盤時漲幅收斂至約3%，報每股21.84美元；高通股價收盤下跌2.8%至每股168.92美元。

雙方若確實談成併購，將會是歷來最大科技公司合併案之一。英特爾目前市值超過900億美元，高通市值約1,881億美元。

英特爾曾是全球最大晶片製造商，但近年來深陷頹勢，今年來更加速惡化。由於投資人對英特爾巨資投入晶圓代工領域感到懷疑，英特爾股價今年來暴跌53%。

高通和英特爾在包括PC和筆電晶片等多個市場領域競爭。然而，有別於英特爾，高通並不自行生產晶片，而是仰賴台積電、三星等業者進行代工生產。

英特爾董事會近期討論了策略，執行長基辛格本周一（16日）向員工發出備忘錄，重申公司大力投資晶圓代工事業的承諾，這一計畫在未來五年內可能耗資1,000億美元成本。備忘錄也指出，英特爾正在評估外部投資。

英特爾也錯過了讓華爾街為之瘋狂的AI熱潮。像是ChatGPT這類先進的AI程式大多都在輝達（Nvidia）的繪圖處理器上運作，而非是英特爾的中央處理器。根據分析，輝達在這塊高速成長的市場中，市占超過80%。

高通的年營收比英特爾少，2023年度營收358億美元，低於英特爾的542億美元。

這起可能的合併案可能面臨反托辣斯疑慮和國安相關考量。英特爾和高通在中國大陸都有業務，兩家公司都曾有交易案遭中國大陸反托辣斯當局阻撓，包括英特爾試圖收購以色列高塔半導體破局，高通要收購恩智浦半導體（NXP Semiconductor）功敗垂成。

其他半導體業的大型收購案也屢屢面臨難關。博通在2017年提出以逾1,000億美元收購高通，當時的川普政府在隔年以國安疑慮為由予以封殺，原因是那時候博通的總部位在新加坡；在2021年，美國聯邦貿易委員會（FTC）以反托辣斯為由，訴請阻止輝達嘗試收購安謀（Arm），該案在2022年被取消，因為還面臨來自歐洲和亞洲的監管壓力。

高通和英特爾的公司代表不願置評。