X平台是否恢復取決巴西法律 營運前途仍懸而未決

美國億萬富豪馬斯克旗下社群媒體X平台能否恢復在巴西營運，取決於是否符合巴西法院制定的要求，但馬斯克最近的行為顯示，他似乎沒有打算放棄與巴西司法的戰爭。

馬斯克（Elon Musk）旗下社群媒體X平台的爭議源於巴西聯邦最高法院大法官莫瑞斯 （Alexandre deMoraes）今年稍早要求X封鎖某些被控散播歪曲事實和仇恨訊息的帳號。

馬斯克譴責這項命令是審查制度，並在8月中旬關閉X在巴西的辦事處並資遣員工，8月底莫瑞斯下令全國停用X，因為馬斯克未能奉令為公司任命新的法律代表。

X平台最近更改IP地址，「規避」莫瑞斯對平台的封鎖，X於18日短暫恢復在巴西營運，但沒有持續很長時間，19日再次被封鎖。

目前X平台已履行莫瑞斯制定在巴西合法運營的3項要求中的2項，將與傳播虛假資訊和反民主言論有關的個人資料從平台上刪除，以及支付最高法院處以的罰款，總計巴西幣1800萬元（約新台幣1.04億元）。

X在巴西恢復正常營運懸而未決的一點，是在巴西任命1名法定代表人，負責回應訴訟和遵守法院判決。

X指稱已提名賈切塔（André Giacchetta）和羅森塔爾（Sérgio Rosenthal）2位巴西律師為訴訟代表，但莫瑞斯不承認該提名，並在1項新判決中要求社群媒體在24小時內證明其合法性，出示確認X在巴西正式成立的文件。

針對X規避最高法院對平台的封鎖更改IP地址，在禁令期間允許一些用戶使用平台服務的行為，莫瑞斯對社群媒體處以每日巴西幣500萬元（約新台幣2898萬元）的罰款，並下令立即暫停X在Cloudflare、Fastly和 Edgeuno等系統的IP。

莫瑞斯還根據相同條款向馬斯克旗下另一家衛星寬頻網路公司巴西星鏈（Starlink Brazil）發出傳票，下令凍結星鏈帳戶，確保帳戶內的資產可被用於支付X拖欠的罰款。