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美電池材料廠獲基建法補助 台裔CEO王憲宏挑大樑

中央社／ 紐約20日專電

為發展可持久與戰略能源設備，美國近期全力發展下一代鋰電池相關產業，由台裔化學家王憲宏擔任執行長的先進電池材料業者NanoGraf，今天獲得拜登政府依基礎建設法由能源部授予的6000萬美元資金擴廠，預計未來每年最高可支援150萬輛電動車所需的電池化材。

NanoGraf公布新聞稿指出，美國能源部根據基礎建設法授予NanoGraf公司6000萬美元（約新台幣19億2000萬元），將在密西根州弗林特（Flint）建造大型矽氧負極材料製造工廠，總投資額為1.75億美元（約新台幣56億元）。

NanoGraf將投入額外資金改建弗林特當地一座現有廠房，創建大型矽氧負極材料生產設施，推動美國電池供應鏈本土化目標，並提升鋰電池各項性能。改建完工後，預計將年產2500噸矽氧負極材料，每年可支援多達150萬輛電動車電池所需材料。

王憲宏（Francis Wang）表示，在密西根州擴廠，公司將提升至更大規模材料生產，滿足美國高性能電動車和消費性電子產品電池的需求，下一階段成長將進一步鞏固在全球電氣化領導的地位。

美國出生的王憲宏為紐約州立大學固態化學博士，父母與妻子都來自台灣。NanoGraf目前在芝加哥有2個電池材料廠為國防企業研發與生產矽氧負極材料，2廠也長期與台灣業者合作與共同研究。

經濟學人（The Economist）曾報導，在各家電池新創業者中，NanoGraf研發的矽氧負極材料成本較低，可在組成電池前摻入鋰離子。王憲宏指出，電池的各種顯著進步發展至今未移入大型量產階段，業者必須依據產品設計上的任何改變調整產製程序，這是具風險與高成本的階段，如果大家能面對風險挑戰，突破就在眼前。

無論是汽車、消費性電子用品與防衛裝備，鋰離子電池都在朝重量輕、效能長、耐熱與更安全等市場需求方向研發。NanoGraf近期聘用數位台灣出身的研究員與工程師，擴廠期間可創造約200個營建職位，營運後將創造150個全新工作機會。

NanoGraf資深研究員紀彥廷指出，弗林特廠預計2027年完成改裝擴建進行量產。主要供應產業為主流電動車。

材料 美國 電動

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