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華爾街日報：高通向英特爾提議併購
「華爾街日報」（Wall Street Journal）今天引述知情人士報導，高通公司（Qualcomm）近日向晶片製造大廠英特爾（Intel）提議併購。
英特爾今天盤中股價大漲8％，高通下挫4％。
英特爾一直寄望專注晶圓代工和人工智慧（AI）處理器業務來扭轉公司業績，但在裁員、停止配發股利和董事辭職下，近幾個月股價持續挫跌。
路透本月稍早報導，高通曾探詢收購英特爾設計部門的可能性。
高通和英特爾未立即回應置評請求。
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