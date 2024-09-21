美經濟最新警訊 FedEx上季獲利大減

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

聯邦快遞（FedEx）上季獲利大幅下滑，同時調降全年營收預估，原因是需求比預期疲弱，尤其是美國國內包裹市場，且客戶捨棄昂貴的快速到貨，改為選擇速度較慢但收費較便宜的服務。這對美國經濟情勢的走向是一大警訊。

FedEx在美股19日盤後公布，從6月展開的2025年度，全年營收預測只會以低個位數幅度成長，不如先前預估的中低個位數成長，全年經調整後營業利益的預估高端值，預估區間也降至每股20至21美元，低於先前預估的每股20至22美元。

至於截至8月31日的上季，經調整後每股盈餘下滑至3.60美元，遠低於去年同期的4.55美元。

客戶改用較便宜的服務，正壓縮FedEx和同業優比速（UPS）的獲利。FedEx執行長蘇布拉瑪尼亞形容是「甚具挑戰的一季」；該公司表示，雖然FedEx削減成本的整體措施正展現成效，但只能部分抵銷上述逆風情勢。

蘇布拉瑪尼亞表示，工業需求比預期疲軟，「聯準會本月降息幅度代表當前環境疲弱」。對FedEx而言，在製造業者與其他公司之間的貨運是最有獲利可圖的領域，這塊領域通常被視為美國經濟的晴雨表，而Fed跟全球經濟中從零售到製造業在內的各行各業關聯甚廣。

Fed 美國

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