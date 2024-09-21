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2028年重啟…賓州三哩島核電廠 將供電微軟
華盛頓郵報及華爾街日報（ＷＳＪ）昨報導，一九七九年因部分爐心熔毀引發美國史上最嚴重核災的賓州密德城三哩島核電廠（下稱三哩島），將在二○二八年初重啟。
據三哩島所有權人美國「星座能源」與美國科技巨擘微軟間的協議，星座能源預計投入約十六億美元重啟未受損的反應爐。微軟則和星座能源簽下為期廿年購電協議。微軟廿日表示，這項協議有助公司用電，符合全天候潔淨發電。ＷＳＪ報導說，這也將有助實現微軟愈來愈強烈的人工智慧（ＡＩ）企圖心。
美國從未有核電廠在退役後重新營運，也從未有商轉核電廠的全部輸出電力分配給單一用戶。若獲批准，三哩島將提供微軟相當於八十萬個家戶所需能源。
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