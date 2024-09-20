工作47.6天不吃喝才能買 印度仍掀iPhone16搶購潮

調查顯示，印度人平均需工作47.6天不吃不喝才能買得起1支最新的iPhone 16系列手機，在蘋果（Apple）這一系列最新手機開賣的首日，新德里的蘋果旗艦店仍湧進搶購人潮。

根據iPhone Index 2024的調查，瑞士人只需工作4天即能買進iPhone 16系列手機，瑞士民眾是買這系列最新蘋果手機最輕鬆的人；而土耳其人平均需工作72.9天才能買得起一支最新的iPhone 16系列手機，是全球入手這一系列iPhone最困難的國家民眾。

雖然印度人平均工作47.6天才能買新iPhone 16系列手機；但是比印度人更辛苦的菲律賓、巴西兩國民眾也得工作超過兩個月，越南人則要工作53.1天才能負擔得起購買iPhone 16系列手機的費用。

台灣人則需工作18.3天就能存夠買iPhone 16系列手機的錢；亞洲鄰國的日本要工作12.4天、韓國9.7天、新加坡5.7天就能買得起iPhone 16系列手機。iPhoneIndex的調查，是以iPhone 16 Pro容量128GB的售價為基準計算出來的。

即便如此，今天在iPhone 16系列手機於印度、美國、澳洲等全球近60個國家開賣的首日，中央社記者實地觀察新德里的蘋果旗艦店外，已排了數百人等著搶購最新的iPhone 16系列手機。

根據印度亞洲國際新聞社（ANI）拍攝的畫面顯示，蘋果在孟買的另一家印度旗艦店，同樣呈現大排長龍的景象。

在新德里蘋果旗艦店外排隊，不願具名的民眾告訴中央社記者，蜿蜒的長長隊伍中，大部分人是在9月初iPhone 16系列手機發表後，搶先在官方網站預購，並在今天排隊交機。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導指，iPhone16系列手機今天開賣前，光是預購的數量就已經超過3700萬支。

新德里電視台（NDTV）指出，iPhone 16在印度的售價是7萬9900盧比（約新台幣3萬元）起；iPhone 16Plus售價是8萬9900盧比（約新台幣3萬4000元）起；iPhone 16 Pro的售價是11萬9900盧比（約新台幣4萬6000元）起，iPhone 16 Pro Max的售價是14萬4900盧比起（約新台幣5萬5000元）。

iPhone 16系列手機，將會是蘋果首款搭載人工智慧（AI）的手機，但相關功能10月開始才會透過軟體更新，陸續開放給各國使用者。