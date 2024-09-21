創新高！金價漲破2,600美元 專家預測：一年內上看3,000美元

現貨金價20日衝破2,600美元大關，再創史上新高，主要受惠於聯準會（Fed）開啟降息周期後美元走軟，以及中東緊張情勢不斷升高。金價今年至今已大漲27%，若漲勢維持將寫下14年來最大年度漲幅紀錄。

聯準會於美東18日宣布降息2碼，啟動貨幣寬鬆周期，推動金價創下紀錄新高。現貨黃金價格19日漲逾1%，已創收盤歷史新高，20日繼續勁揚，盤中一度又大漲1.26%，報每英兩2,619.39美元。Allegiance Gold運營長艾波卡利恩表示：「市場正在消化更大幅度和更多的降息，因為美國同時存在財政赤字和貿易赤字，這將進一步削弱美元的整體價值。「如果你把地緣政治風險與當前的赤字結合起來看，再加上低收益環境和美元走軟，所有這些因素的結合就是推動黃金大漲的原因。」

黃金現貨價格走勢

瑞銀在一份報告中表示：「我們認為這一漲勢還將繼續。我們的目標價是到2025年中期達到每英兩2,700美元。除了近期的風險驅動因素外，預期未來幾個月黃金ETF需求將加速提高。」

WisdomTree大宗商品策略師沙赫更預測，在地緣政治風險和為經濟放緩進行避險的帶動下，金價一年內可能攀抵3,000美元。

美國銀行（BofA）投資策略時哈奈特表示，聯準會降息後股市的榮景激起泡沫的風險，債券和黃金成為抵禦經濟衰退或新一輪通膨的避險工具。

他認為，股市目前預期Fed會進一步寬鬆，且標普500指數到2025年底的獲利成長率約為18%，投資者被迫追漲。他警告，「泡沫風險」正捲土重來，並建議逢低買進債券和黃金。他也建議，在經濟軟著陸的情況下，美國以外的股票和大宗商品是不錯的標的。

美國財長葉倫19日在華府一場活動上表示，Fed決定大幅降息，這對美國經濟現狀來說，是個「非常正面的訊號」，「這反映出聯準會的信心，認為通膨已降低，重回2%目標的軌道上；而通膨風險確實已顯著減少」，「與此同時，我們的就業市場仍然強勁」，這也就是經濟軟著陸。

但前財長桑默斯接受彭博電視採訪時表示表示，通膨很可能令Fed未來幾年的降息幅度無法像預期那麼大，「若真的像預測的降那麼多，Fed將面臨通膨上升的風險」。他提醒投資人也高估了聯準會接下來的寬鬆強度。

美國總統拜登同日表示，他預計Fed將繼續降息；共和黨總統候選人川普則說Fed降息2碼的決定，是「一次政治舉動」，降1碼或許較合適。