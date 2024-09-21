日本8月核心CPI連四月走揚

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本8月核心消費者通膨率連續第四個月加速，並穩定超越日本銀行（央行）的2%目標，主要受到稻米等食物及能源價格影響。

總務省20日數據顯示，8月剔除生鮮食品的核心消費者物價指數CPI）年增率為2.8%，高於7月的2.7%，符合市場預期。這項數據自2022年4月來一直持續高於日銀的2%目標。進一步剔除能源的核心-核心CPI年增率則為2%，也高於7月的1.9%。

總務省官員表示，由於去年夏季高溫和餐廳需求高漲導致供應短缺，日本人主食的稻米價格大漲28.3%，漲幅達到近49年來最高。巧克力價格也因原物料成本高漲而大漲12.7%。

電費和市區天然氣價格則分別大漲26.2%和15.1%，因為政府在6月終止對這些費用的補助。家庭耐久財價格也上漲7.7%，因為夏季酷暑天氣，導致冷氣需求強勁。

農林中金總合研究所首席經濟學家南武志表示，CPI可能之後會再落回到2%的中段區間，因為政府8月開始已恢復對公用事業費用補貼三個月。

在家庭和企業擴大支出下，日本第2季經濟成長率回升。日本決策官員期待今年的強勁薪資增長將協助家庭更能因應通膨，並讓正向經濟循環在日本向下扎根。日本的實質薪資已連續上漲兩個月。

CPI 日本銀行 消費者物價指數

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