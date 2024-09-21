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日銀利率不動 日圓升轉貶

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日銀總裁植田和男。路透
日銀總裁植田和男。路透

日本銀行（央行）20日宣布維持利率不變，同時調高對消費的評估，暗示有信心穩健的經濟復甦將允許央行在幾個月內再度升息。但日銀總裁植田和男在會後記者會上的態度卻意外偏鴿派，稱通膨上行風險正在減弱，暗示不急著升息，仍會按兵不動一段時間。日圓兌美元匯率劇烈震盪，一度升值0.6%，之後卻轉為重挫逾1%。

日銀官員一致通過將政策利率維持在約0.25%，符合市場預期，同時調高對消費者支出的評估，重申預期物價上漲會符合其預測期後半的目標。央行表示：「儘管物價上漲與其他因素帶來影響，但民間消費持續處在溫和提升的趨勢。」措辭比央行先前指消費保持韌性更加樂觀。

日銀總裁談話與決策重點
日銀總裁談話與決策重點

央行聲明出爐後，日圓兌美元一度勁升0.6%至141.74日圓。沒想到植田和男在會後記者會上卻說，鑑於近期日圓走強，價格上行的風險似乎正在緩解。日圓匯率轉貶，最低重挫1.26%至144.43日圓。

植田表示，經濟指標目前都符合央行預期，如果經濟和通膨趨勢持續朝央行的目標發展，央行將繼續升息。但他也表示，日圓疲軟帶來的通膨上行風險正在緩解，「如今我們有更多時間可評估」，是否有必要進一步緊縮政策。

松井證券資深市場分析師窪田朋一郎表示，市場原本多半預期日銀下次升息是在12月，植田這番話卻讓部分人認為可能要延到明年初才會再升息。 

日銀在7月的政策會決議升息1碼，當時植田在記者會上對今年再升息1次還抱持開放態度，一直到本月初他還是說，如果物價符合預測央行會升息。日銀貨幣政策委員會委員中川順子在本月11日仍說，如果經濟和物價表現符合預期，日銀將持續調整政策環境的寬鬆程度。

野村日本利率策略師宍戸知曉指出，植田如今的語氣聽起來比7月時還鴿派，「日圓近來大漲顯然已降低了日銀行動的迫切性」。日圓匯率7月時一度跌到162，是37年低點，本月一度衝破140大關，觸及14個月高點。

升息 央行 日圓匯率

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