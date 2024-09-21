歐加徵陸電動車關稅有轉機 避免加課最高35%稅金

歐盟對大陸電動車加徵關稅一案出現轉圜。中歐商貿高層會面磋商後，歐盟同意重新研究訂立中國進口電動車的最低售價，避免歐盟加徵最高達35.3%的關稅。

大陸商務部長王文濤於當地時間19日上午，在歐盟總部會見歐盟執委會主管貿易事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯。據大陸商務部公布，雙方一致同意繼續推動價格承諾協議談判；歐盟執委會負責人也表示，這次磋商具「建設性」，雙方同意找出有效的，與世界貿易組織相容的解決方案。

中歐電動車關稅磋商現轉圜

分析指出，這場會談似已出現迴旋轉機，為以價格承諾方式解決爭端創造了空間，中歐出現不走上關稅大戰的契機，如果歐洲能接受中方提出的價格承諾方案，則最終中國大陸生產的電動車即可以不低於最低承諾價格的售價，繼續在歐銷售，免除被課徵反補貼關稅的命運。

為了阻止關稅成真，大陸商務部長王文濤近期訪問歐盟，試圖推動一些歐盟成員國反對這項措施。

期間，王文濤與義大利副總理兼外長塔加尼，和德國副總理兼經濟與氣候保護部長哈貝克、德國總理府部長施密特舉行會見，多次重申中方抱持最大誠意，堅持透過對話磋商妥善解決問題，避免貿易摩擦升級，並抨擊歐盟此前草率拒絕了陸企為避免被加徵關稅，而做出的「最低進口價格」等一攬子解決方案。

歐盟原本預計25日就電動車關稅舉行投票。若有14 個歐盟成員國投下反對票，就要進行第二輪投票，屆時要有合格多數才能否決電動車關稅，也就是要有15個成員國、歐盟總人口65%的反對。

不過，就在王文濤與東布羅夫斯基斯會談前一天，美媒「政客新聞網」歐洲版報導，三名歐盟外交官表示，在中國和歐盟貿易主管舉行關鍵會談之前，原定於25日舉行的關於是否對中國電動汽車加徵關稅的投票已經被推遲。