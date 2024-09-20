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Fed降息第二日美股未能延續漲勢 早盤三大指數開低後平盤波動

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Fed降息第二日美股未能延續漲勢 早盤三大指數開低後平盤波動

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美股未能延續昨日漲勢，三大指數20日早盤開低後於平盤震盪。 路透
美股未能延續昨日漲勢，三大指數20日早盤開低後於平盤震盪。 路透

美股20日早盤未能延續前一日漲勢，三大指數開低震盪。現貨金價漲破每英兩2,600美元大關，再創新高。

美國聯準會（Fed）18日降息2碼，激勵美股道瓊工業指數和標普500指數19日同創歷史收盤新高，但市場顯然只高興了一天，道瓊工業指數20日早盤下跌46點，或0.1%；標普500和那斯達克綜合指數都跌0.3%。費城半導體指數跌逾1%；台積電ADR挫0.6%，輝達也走低。

個股方面，Nike宣布執行長John Donahoe下月退休，10月14日起由前商務與行銷主管Elliott Hill繼任。該人事案宣布後，Nike股價19日盤後大漲8%，20日早盤再漲逾7%。

聯邦快遞（FedEx）公布上季獲利大幅下滑，同時調降全年營收預估，19日盤後重挫約11%，20日早盤續跌14%。

川普媒體科技集團（DJT）的股權禁售限制於19日到期，表示股份達57%的川普將可出售其20億美元持股，DJT股價20日早盤跌7%，本周來已跌23%。

川普 指數 標普

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