聯準會降息帶動市場慶祝行情 亞股隨美股漲勢多收高

美國聯邦準備理事會（Fed）降息2碼後，全球市場上演慶祝行情，亞洲股市今天隨美股前一日漲勢多收高；日本央行日本銀行今天維持利率按兵不動，激勵日圓兌美元匯率一度走升。

法新社報導，聯準會於美東時間18日決議調降基準利率2碼、而非1碼，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始以來首次降息，並暗示未來還會再降息，為市場挹注多頭氣氛。

外界之前一直擔心降息可能顯示聯準會官員憂心經濟情勢，並在寬鬆貨幣政策方面慢半拍，但昨天公布的數據顯示，美國首次請領失業救濟金的人數降至5月來最低，顯示經濟正邁向軟著陸而非陷入衰退。

聯準會宣布降息當天，美股一開始反應冷淡，但昨天美股大漲，標普500指數和道瓊工業指數同創收盤新高紀錄，以科技股為主的那斯達克指數則上漲逾2%。

亞股今天乘勝追擊，延續昨天的漲勢。

在日圓貶值帶動下，日股基準日經225指數上漲1.53%，延續昨天的強勁表現；港股恆生指數也上揚逾1%。

其他亞股方面，雪梨、首爾、台北及馬尼拉股市均收高；上海股市小漲作收。威靈頓、新加坡及雅加達股市則收低。

聯準會結束貨幣政策會議後，市場轉向聚焦日本中央銀行「日本銀行」（BoJ）今天舉行的政策會議。日銀官員一如外界普遍預期，將利率水準維持在0.25%不變。