國際金價漲破2600美元再創新高 延續今年以來旺盛牛氣

國際金價20日盤中漲破每英兩2,600美元，再創新高，延續今年來的旺盛牛氣。

受到美國聯準會（Fed）降息2碼的刺激，紐約黃金現貨20日盤中上漲0.8%至每英兩2,609.74美元，刷新歷史紀錄。國際金價今年來已上漲逾三成。

儘管Fed主席鮑爾表示，降息2碼是要維續美國勞動市場的韌性，避免經濟走軟，市場仍擔心景氣減弱，特別是聯邦快遞（FedEx）和Skechers美國公司等大企業本周都警告需求疲軟。