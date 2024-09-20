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美擬對中國矽晶圓等加徵關稅 23日徵詢公眾意見

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國貿易代表署（USTR）今天表示，計劃針對中國多晶矽、矽晶圓與鎢製品大幅提高關稅，將自23日起徵詢公眾意見。

路透社報導，美國總統拜登政府上週才宣布對中國電動車、電池、鋼鐵、半導體與太陽能電池課徵「301條款」（Section 301）關稅的最終決定。

美國貿易代表署在檢視公眾意見後，其中許多加徵關稅措施將自9月27日生效，包括對中國電動車課徵100%的關稅，美國貿易代表署表示將增加5個產品類別。

這些類別包括對太陽能電池使用的多晶矽、半導體使用的矽晶圓加徵50%關稅，以及對3個類別的鎢加工品課徵25%的關稅，包括未鍛造的鎢條、鎢板、鎢棒、鎢片與鎢箔。

美國貿易代表署在聯邦公報（Federal Register）公告中表示，將自本月23日開始徵詢公眾意見、10月22日結束。

半導體 美國 電動

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