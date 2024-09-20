南非央行降息1碼 睽違四年多啟動寬鬆循環

南非央行19日降息1碼，為四年多來首次寬鬆貨幣政策，但南非蘭德維持升勢，主因是美國聯準會（Fed）一口氣降息2碼拖累美元走貶，並且支撐投資人對新興市場的信心。

南非央行決策委員會一致決議，調降基準利率1碼至8.00%，符合經濟學家的預測，總裁克干雅哥（Lesetja Kganyago）表示，降息1碼符合通膨率中期持續下滑的情勢。

數據顯示，南非8月消費者物價指數（CPI）年升4.4% ，略低於央行目標區間中位數4.5%。南非央行預期，今年平均通膨率為4.6%，低於之前預估的4.9%，明年平均通膨率預估調降0.4個百分點至4%。

不過，南非蘭德兌美元19日收盤升值0.3%至17.4945蘭德兌1美元，20日盤中則在平盤附近波動。

彭博資訊經濟學家預期，南非央行11月與明年5月將各再降息1碼，降低利率到7.5%，接著將按兵不動。