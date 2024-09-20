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兩度升息後 日本央行維持利率不變

中央社／ 東京20日綜合外電報導

日本中央銀行「日本銀行」（BoJ）7月時決議升息，導致日圓大幅升值並引發全球市場混亂後，日銀今天維持利率不變。

法新社報導，數據顯示全球第4大經濟體日本8月通貨膨脹率如預期般攀升之際，在美國聯邦準備理事會（Fed）決議自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發迄今首度降息2天後，日銀決議利率按兵不動。

日銀官員指出，利率水準維持在0.25%不變。這項政策決定一如外界廣泛的預期。

瑞銀經濟學家足立正道（Masamichi Adachi）和栗原剛（Go Kurihara）本週表示，他們未見日銀有理由要升息；日銀若升息，將再度令市場和公眾感到意外，尤其是目前市場氛圍仍顯保守謹慎之際。

日本物價自2022年4月以來即高於目標，今年8月通膨年增率小幅攀升至2.8%，但日銀懷疑這是因為烏克蘭戰爭等短期因素造成。

今年3月時，日銀自2007年以來首度升息，7月又再度升息，顯示未來還可能調高利率。

日圓兌美元匯率7月出現40年低點後，8月5日飆升引發全球股市沉重賣壓，日經225指數暴跌逾12%，為1987年「黑色星期一」以來最慘烈一天。

股市暴跌讓日銀副總裁內田真一（Shinichi Uchida）表明，在金融市場趨穩前不再調高利率。

根據彭博對經濟學家的調查，約70%預期日銀12月將再度升息。

日本 疫情

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