郭明錤：iPhone 17將採用台積電N3P製程 2奈米僅限iPhone 18 Pro機型

知名蘋果分析師郭明錤表示，蘋果預定明年推出的iPhone 17系列手機晶片，可能採用台積電加強版3奈米製程的N3P製程，只有預定2026年問世的iPhone 18 Pro機種，才可能採用新一代的2奈米製程，主因為成本考量。

天風國際證券分析師郭明錤說：「2025年iPhone 17的處理器將採用台積電N3P/3奈米製程。預計2026年iPhone 18的處理器將採用台積電2奈米製程，但基於成本考量，可能不會所有新款iPhone 18機型都配備2奈米製造的處理器。」

2025年iPhone 17的處理器將採用台積電N3P/3奈米製程。預計2026年iPhone 18的處理器將採用台積電2奈米製程，但基於成本考量，可能不會所有新款iPhone 18機型都配備2奈米製造的處理器。 — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 19, 2024

科技網站MacRumors指出，台積電預定2025年底開始生產2奈米晶片，因此蘋果預料將是這項新製程的首家客戶。

蘋果20日在近60國開賣的iPhone 16系列手機，所搭載的A18與A18 Pro晶片採用台積電第二代3奈米製程N3E。台積電在2奈米與3奈米製程之間，有好幾種3奈米製程的加強版，包括N3E和N3P，還有為高效運算研發的N3X、以及汽車應用的N3AE製程。

作為台積電的最大客戶，蘋果通常能優先取得最新製程的晶片，例如去年為iPhone、iPad及Mac包下台積電所有3奈米製程的初期產量。