快訊

37名死囚聲請釋憲 憲法法庭今判死刑「有條件合憲」

消失螢光幕10年！《吐司男之吻》李康宜近況曝光

半導體風雲／大陸造出8奈米晶片光刻機？設備進度曝光

賓士調降全年財測 怪中國景氣疲弱 影響高端豪車銷售

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
賓士調降全年財測。美聯社
賓士調降全年財測。美聯社

豪車品牌賓士（Mercedes-Benz）調降全年財測，理由是在中國大陸的業務急遽惡化。這顯示德國面臨艱鉅挑戰的工業遭遇最新打擊。

賓士集團19日表示，預期全年在銷售方面經調整後的回報率在7.5%至8.5%之間，低於先前預期的10%至11%。該公司現在預期，息稅前獲利將「明顯低於」前一年的水準。

賓士表示：「這是由總體經濟環境的進一步惡化所引發，尤其是在中國大陸。」「中國大陸的國內生產毛額（GDP）成長進一步失去了動力，此時消費走弱、房地產行業持續低迷。這影響了在中國的整體銷量，包括在高端市場的銷售。」

上述獲利示警是德國工業面臨的最新挫折，此前，工業已遭遇俄羅斯切斷廉價天然氣供應的衝擊。歐洲最大車廠福斯汽車（Volkswagen）正準備首度在德國境內關閉工廠，BMW近期也調降全年獲利預估，部分歸咎於電動車銷售疲軟。

對賓士而言，高階豪車銷售疲軟，意味著其高價豪車策略承受一大重擊，該策略原本能夠為協助賓士轉型全電動車提供資金。此外，市場原先也認為兼容並蓄的中國市場會是賓士能在其他地方複製業務策略的樣板。然而，賓士的最新電動車在中國大陸的反應平平，而且較年輕的消費者轉向購買本土品牌，主要認定車內數位及娛樂系統技術比賓士等高檔德國品牌更優。

德國 電動

延伸閱讀

歐洲車市慘！8月銷量下探三年低點、電動車銷量暴跌44%！

大世科 找微軟開發機器人

微軟Azure OpenAI服務助威 大世科規劃與台灣賓士進行深度AI合作

「希望法官能重判」男毒駕賓士釀1死5傷 家屬淚控：凶手想卸責

相關新聞

降息效應 30年房貸利率降至6.09% 買氣待觀察

聯準會18日降息0.5個百分點，是四年來首次降息，去年秋天曾達7.8%高峰的30年期固定房貸平均利率19日已降至6.09...

降息強心針 史坦普首破5700點 股市預估聯準會今年將進一步降息

美股從7月底、8月初的一輪動盪中重整旗鼓，過去兩周持續走高，聯準會(Fed)18日宣布降息2碼(0.5個百分點)更是一劑...

歐盟新車銷量探3年低點 這些原因...電動車大幅萎縮

歐洲汽車製造商協會（ACEA）19日公布的數據顯示，歐盟8月整體新車銷量銳減18.3%至78萬7872輛，下探三年低點，...

拜登歡迎降息 自許經濟政策成功

聯準會宣布四年來首度降息次日，拜登總統19日在華盛頓經濟俱樂部(Economic Club of Washington)...

夏季旅遊旺季結束 油價大跌 11州均價不到3元

油價連續數周大跌，全美五大區汽油平均每加侖不到3元；專家分析，油價隨暑假結束而需求疲軟，供過於求導致原油價格大跌，這種好...

南非央行降息1碼 睽違四年多啟動寬鬆循環

南非央行19日降息1碼，為四年多來首次寬鬆貨幣政策，但南非蘭德維持升勢，主因是美國聯準會（Fed）一口氣降息2碼拖累美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。