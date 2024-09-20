美港口籌備因應美東碼頭勞工罷工 美東延長作業時間 美西嚴陣以待

美國東岸規模最大的紐約／紐澤西港表示，已開始準備因應國際碼頭工人協會（ILA）工會的潛在罷工行動，加入其他研擬緊急應變計畫的美國港口行列。

CNBC報導，由於代表逾8.5萬名碼頭工人的北美最大工會ILA，與資方美國海事聯盟（USMX）的夏季協商已破裂，且ILA成員最近表決一致授權發動罷工，美國海事聯盟也認為工會已決定罷工，為因應碼頭勞工10月1日起發起1977年來首起工會罷工行動，紐約／紐澤西港和其他港口最近已公布罷工緊急應變計畫。

紐約與紐澤西港務局港務主管盧妮（Beth Rooney）表示，個別航商與碼頭營運商都已宣布縮減營運，以避免貨櫃積累。該港已與航商及碼頭營運商討論在罷工干擾後的貨物管理，確保執行適當措施，讓貨物在港口停擺前便離開碼頭。

她說，若罷工導致營運中止，船舶可能會在指定區等待、或像新冠疫情期間一樣，放慢航行速度以延後到港時間，罷工結束後，海岸巡防隊會引導船舶有序進港。

根據Kpler，10月1日前共147艘船舶（包含貨櫃輪與駛進駛出船[roll-on/roll-off]）航向東岸與墨灣港口，其中38艘駛往紐約／紐澤西港。這些船舶總運能為68萬6,181只20呎標準貨櫃，根據MDS Transmodal以每只貨櫃5萬美元估算，價值超過343億美元。

若碼頭勞工10月1日起發動罷工，將使北美最繁忙的十座港口中的五座、以及東岸與墨西哥灣沿岸的36座港口陷入停擺，牽動美國43%-49%的每月數十億美元進口貿易。拜登政府已表示，不會援引「塔夫脫-哈特利法」（Taft-Hartley Act）迫使工會成員復工。

CH Robinson北美海運副總裁曼奇尼（Jim Mancini）最近指出，罷工不只會影響美國企業與供應商，也將殃及歐洲、大洋洲、拉美及亞洲的供應鏈，「雖然亞太地區通常擁有更多轉運到西岸的選項，但超過一半的進口汽車貨物大幅仰賴東岸，例如對歐洲車商至關緊要的從德國到查爾斯頓與薩凡納走廊將關閉，而目前從歐洲到美國西岸只有兩個雙向貨櫃服務。

休士頓港最近已發布罷工準備指引，可能在9月23日止當周延長貨櫃進出管制站的營運時間，並計劃在9月28日周六開啟貨櫃進出管制站，預定下周初確定。喬治亞港務局建議在10月1日前進口交貨，也將在周末提供貨櫃進出管制站服務。

物流專家指出，由於業界預期美東與墨灣港口勞工將罷工，最近幾個月有大量貨物從東岸移往西岸，長堤港表示，有足夠設備因應貨物增加。長堤港8月處理的貨物為113年歷史以來最多，洛杉磯港8月處理了接近歷史紀錄的96萬597只20呎標準貨櫃，為新冠疫情以外歷來最繁忙的一個月。

海事產業也預測將出現貨物堆積。Sea-Intelligence已預估，ILA每罷工一天，貨物可能要花五天清空，若在10月罷工一周，可能導致物流一直減緩到11月中，兩周會減緩到明年1月，因為船舶排隊與貨櫃堆積。

美國商務部委託非營利組織Mitre所做的分析顯示，若以紐約／紐澤西港為中心的罷工持續30天，每日的經濟衝擊上看6.41億美元，以維吉尼亞港為中心的經濟衝擊為每日6億美元，休士頓港的出口衝擊可能達到每日5,100萬美元，進口衝擊為每日4,150萬美元。