社群媒體運用用戶數據 美貿易委員會稱不夠透明

美國聯邦貿易委員會今天公布報告指出，社群媒體公司蒐集、分享並處理大量用戶資料，甚至將這些資訊彙整到人工智慧（AI）系統中使用，卻只給予用戶極少透明度或控制權。

路透社報導，美國聯邦貿易委員會（Federal TradeCommission）在報告中分析臉書母公司MetaPlatforms、字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok、亞馬遜（Amazon）旗下的遊戲實況平台Twitch等公司的用戶數據管理情況，發現許多公司的數據管理與保存政策「極為不足」。

這份調查報告結果以匿名方式呈現，未揭露特定公司做法，但谷歌（Google）旗下影音網站YouTube、前身為推特（Twitter）的社群媒體平台X、社群平台Snapchat母公司Snap、即時通訊軟體Discord和社群網站Reddit都涵蓋在這份報告中。

Discord表示，這份報告將差異很大的商業模式混為一談，並稱Discord在研究進行時沒有提供廣告服務。

X的發言人說，這份報告是基於2020年的做法，當時平台仍稱推特，改為X後已有所改善，「X嚴肅看待用戶的數據隱私，確保用戶了解他們與平台分享的數據，以及這些數據的用途，同時提供用戶限制從他們帳戶蒐集數據的選項」。

其他公司尚未回應置評請求。

美國聯邦貿易委員會表示，社群媒體公司透過運用在線上廣告的追蹤技術、向數據代理商購買資訊及其他方式來蒐集數據。

委員會主席麗娜汗（Lina Khan）表示：「這些監控行為能讓企業獲利，卻可能危害人們的隱私、威脅到他們的自由，令他們面臨身分遭盜用、跟蹤等一系列傷害。」

數據隱私一直是備受關注的議題，尤其是兒童及青少年隱私。美國聯邦參議院今年7月通過一項法案，旨在解決社群媒體對年輕用戶的影響，目前正由聯邦眾議院研議。Meta最近已推出結合強化家長控制的青少年帳戶。

與此同時，大型科技公司正爭相獲取數據來源以訓練新興的AI技術。這些數據交易很少被披露，卻往往涉及鎖在付費牆和登錄頁面後的私人內容，而且幾乎或完全沒有通知發布這些內容的用戶。

此外，美國聯邦貿易委員會審查的多數公司還會蒐集用戶的年齡、性別，或根據其他資訊推測年齡和性別，部分公司甚至會蒐集用戶的收入、教育和家庭狀況等資訊。