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日銀宣布維持利率不變 上調消費評估 日圓波動後走升

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日銀今天宣布將政策利率維持在0.25%不變。美聯社
日銀今天宣布將政策利率維持在0.25%不變。美聯社

日本銀行（BoJ，央行）今天宣布維持利率不變，同時調高對消費的評估，暗示有信心穩健的經濟復甦將允許央行在幾個月內再度升息。由於日銀先前在7月升息、釋出鷹派看法嚇壞投資人，這次不急於升息，顯示央行官員正密切觀察金融市場發展。

日銀宣布將政策利率維持在0.25%，符合彭博資訊訪調53位經濟分析師的所有預期。日銀同時調高對消費者支出（此為經濟成長的關鍵引擎）的評估，並表示有必要監看金融市場。

日銀重申，預期物價上漲會符合其預測期後半的目標，這表明日銀仍處在升息的道路上。央行表示：「儘管物價上漲與其他因素帶來影響，但民間消費持續處在溫和提升的趨勢。」此一評估措辭，比央行先前指出消費保持韌性的看法來得更加樂觀。

央行聲明出爐後，日圓兌美元匯率走勢波動，盤中一度勁升0.47%至141.96日圓。

彭博資訊引述亞洲外匯交易員的說法，日圓兌美元升值是因為日銀決議後槓桿需求增加，主要為日銀總裁植田和男可能釋出更鷹派的訊息做準備。

此前，日銀在7月31日傳達了明顯鷹派傾向的訊息，被市場視為是引爆8月初全球股市崩跌的刺激原因。雖然日銀貨幣政策委員會成員已表明堅定意向，只要數據符合預期，他們將持續推動貨幣政策正常化，但委員們也強調，有必要觀察市場以及市場對經濟的影響。

在日銀周五結束為期兩天會議的數小時之前，美國聯準會（Fed）才剛宣布降息2碼，是四年來首度政策轉向，加入英國央行和歐洲央行啟動寬鬆周期的行列。不過，最新的發展也凸顯出，在一片降息浪潮中，日銀成為逆勢升息的唯一主要央行。

植田和男將在今天下午召開記者會，闡述決策理由與通膨展望看法。市場將聚焦植田和男對於續升息時機與步調釋出的任何蛛絲馬跡。

植田和男 貨幣

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