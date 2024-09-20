巴菲特再賣美銀持股 更接近不用即時申報的持股門檻

「股神」巴菲特執掌的波克夏又減碼美國銀行（BofA）持股，這次賣出價值約9億美元的股票，持股占比降至10.8%，這也意味著波克夏剩下約340億美元美銀股票的任何收益都是純獲利。波克夏也增持衛星廣播業者Sirius XM控股公司持股，但這筆交易咸認為出自巴菲特投資副手威許勒（Ted Weschler）的手筆。

申報資料顯示，波克夏在17-19日以平均每股39.58-40.78美元的價格，出售2,230萬股美銀股票，目前擁有8.36一股。美銀股價19日收盤主要受到聯準會（Fed）降息2碼的激勵，大漲3.2%。

波克夏7月17日來已經賣出約2億股、價值約80億美元的美銀股票，持股占比已降到接近10%門檻，若此比率低於10%，就不須在兩個上班日內向證管會（SEC）申報持股變動，而是通常只在季報揭露。若要將占比降至10%以下，波克夏還要再賣約7.76億股。

巴隆金融周刊（Barron's）指出，這波賣股行動似乎是由巴菲特主導。向來支持美銀執行長莫尼罕（Brian Moynihan）的巴菲特，一直都未公開說明賣股原因，各方評論分歧，美國監管當局也不希望銀行大股東對銀行業者有重大影響力。

根據彭博計算，波克夏這波賣股行動的收益、加上2011年來賺取的股息，若不含稅務影響，已超越先前投資美銀所支出的146億美元，也代表剩餘美銀持股的所有收益已是純獲利。

另一方面，申報資料也顯示，波克夏截至9月9日持有Sirius XM的1.052億股股票，持股占比為31%，目前持股價值約26億美元。巴隆周刊估算，波克夏從6月底以來似乎已小幅增持約400萬股。

波克夏投資經理人威許勒個人與相關實體也申報持有Sirius XM的約81.1萬股持股，而他會申報持股，是因為他被為「持股10%的成員之一」。威許勒據信和Sirius XM董事長邁非（Greg Maffei）過從甚密。