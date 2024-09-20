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美貿易代表署將針對中國多晶矽、矽晶圓加徵50%關稅尋求意見

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國打算對中國多晶矽 、矽晶圓和鎢產品大幅提高關稅。美聯社
美國打算對中國多晶矽 、矽晶圓和鎢產品大幅提高關稅。美聯社

美國貿易代表署（USTR）19日表示，將從下周一開始就針對中國多晶矽 、矽晶圓和鎢產品大幅提高關稅的計畫尋求大眾意見。

此前，拜登政府上周才宣布對中國大陸電動車、電池、鋼鐵、半導體和太陽能電池徵收「301條款」關稅的最終決定。其中許多品項的上調關稅將在9月27日上路，包括對大陸電動車課徵100%關稅。

在評估大眾對這些品項上調關稅的意見後，USTR表示將增加五個產品類別。其中包括對太陽能電池中使用的多晶矽以及半導體使用的、矽晶圓徵收50%關稅，以及對三個類別的鎢加工品徵收25%關稅，包括未鍛造的鎢條、鎢板、鎢棒、鎢片與鎢箔。

USTR在聯邦公報的公告中表示，大眾意見的蒐集將於周一展開，10月22日結束。

半導體 拜登 電動

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