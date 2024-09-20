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全球股市震盪劇烈 印度逆勢續創新高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
圖：印度溫度計分數：123.4 資料來源：ICICI PRUDENTIAL 資料日期：2024/8
圖：印度溫度計分數：123.4 資料來源：ICICI PRUDENTIAL 資料日期：2024/8

印度股市連三月維持多頭格局，並屢創新高，突破82,000點。瀚亞投信表示，聯準會釋出即將降息的強烈訊號，且美國經濟數據正向，加上印度通膨數據降溫，央行啟動降息再次浮出檯面，眾多利多加持下，印度股市在8月下旬穩步攀升，尤其資訊服務、金融、房地產及金屬類股表現最好。

根據瀚亞投資-印度溫度計最新指標顯示，2024年8月上升至123.4，處「加碼債券部位區」。除了可續抱印度股市，也可伺機加碼印度債券。

ICICI保誠資產管理表示， 印度股市8月仍受到外部因素影響而震盪，所幸利多消息簇擁，內外資雙雙流入下，印股震盪後反攻向上，多頭格局延續至9月。

ICICI保誠資產管理表示，印度近十年來消費與基礎建設成長根本驅動力依舊穩健，有利的人口紅利、人均收入上升、數位轉型、強勁的企業資產負債表、中央財政赤字得以控制等，使印股多頭環境可以持續。

不過，雖然印度總體經濟看起來很強勁，但股市估值並不便宜，與中小型股相比，大型權值股的估值較合理，建議投資人應以多元資產的配置方式，參與印度成長契機。

由於印度債供需動態穩定，有利於印度固定收益資產行情。聯準會啟動降息周期，使印度債券殖利率上行風險有限，預計在政府支出、外國投資組合流入及信貸成長放緩之際，流動性將繼續保持穩健。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度新政府日前公布兼顧平衡與成長方向的施政預算，一如莫迪執政以來的政策方針，持續在印度財政政策與資源配置做系統性改革; 近年來並加速降低公共債務比率，進一步奠定印度在中長期經濟發展與結構上的穩定與健全。

林庭樟表示，從最新的印度央行利率會議中再度得以確認印度目前的通膨正朝溫和下行趨勢進行，同時經濟維持穩定增長態勢。結合最新公告的企業季報與展望，雖然目前評價相較周邊經濟體為高，但以明年度的企業獲利做評估，印度將有望出現明顯的股價上漲空間。

降息

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