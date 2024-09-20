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美經濟晴雨指標慘了 FedEx調降全年財測 盤後股價暴跌11%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
聯邦快遞（FedEx）公布上季獲利大幅下滑，同時調降全年營​收預估，原因是需求比預期疲弱。 歐新社
聯邦快遞（FedEx）公布上季獲利大幅下滑，同時調降全年營​收預估，原因是需求比預期疲弱。 歐新社

聯邦快遞（FedEx）公布上季獲利大幅下滑，同時調降全年營收預估，原因是需求比預期疲弱，尤其是美國國內包裹市場，且客戶捨棄昂貴的快速運貨，改為選擇速度較慢但收費較便宜的服務。這對美國經濟情勢的走向是一大警訊。

FedEx股價在周四（19日）盤後重挫約11%，至每股267.74美元，也拖累快遞競爭同業優比速（UPS）下跌2.5%。

客戶改用較便宜的服務，正壓縮FedEx和UPS的獲利。FedEx執行長蘇布拉瑪尼亞（Raj Subramaniam）形容是「甚具挑戰的一季」；該公司表示，雖然FedEx削減成本的整體措施正展現成效，但只能部分抵銷上述逆風情勢。

蘇布拉瑪尼亞表示，工業需求比預期疲軟，「聯準會昨天降息的幅度代表當前環境疲弱」。對FedEx而言，在製造業者與其他公司之間的貨運是最有獲利可圖的領域，這塊領域通常被視為美國經濟的晴雨表，而Fed跟全球經濟中從零售到製造業在內的各行各業關聯甚廣。

FedEx客戶長卡雷爾（Brie Carere）表示，FedEx的Express業務國內貨運量下滑3%，原因是企業對企業的需求減弱；財務長迪特里希表示，原先認為在美國的尊榮服務營收和獲利會更高的期望也落空。

彭博分析師表示：「花更多錢進行超快貨運的急迫感消失，這通常發生在環境變得艱困、人們試圖省錢的情況下。」

FedEx現在預期，從6月展開的2025年度全年營收只會以低個位數幅度成長，不如先前預估的中低個位數成長。該公司還調降全年經調整後營業利益的預估高端值，預估區間降至每股20至21美元，低於先前預估的每股20至22美元。

回顧截至8月31日的上季，FedEx經調整後每股盈餘下滑至3.60美元，遠低於去年同期的4.55美元。

Fed 客戶 美國

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